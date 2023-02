Hayek über lange unerfüllten Rollen-Wunsch: Heute lache ich

Los Angeles. Hollywoodstar Salma Hayek hat nach eigenen Angaben lange Zeit keine lustigen Rollen bekommen. «Mein ganzes Leben wollte ich Komödien machen und die Menschen gaben mir keine Komödien», sagte die 56-Jährige dem «GQ»-Magazin. Erst ihr Schauspiel-Kollege Adam Sandler hat sie für die von ihm geschriebene Komödie «Kindsköpfe» vor die Kamera geholt. «Ich konnte keine Rolle an Land ziehen, bis ich Adam Sandler getroffen habe, doch da war ich über 40!».

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zuvor sei sie nur für einen bestimmten Typ gecastet worden, so Hayek. «Sie sagten: "Du bist sexy, deshalb darfst du keinen Sinn für Humor haben"», erklärte die Schauspielerin. «Es ist dir nicht nur verboten, schlau zu sein, du durftest in den 90ern auch nicht lustig sein.»

Zu der Zeit sei sie traurig gewesen, sagte Hayek. «Doch jetzt bin ich hier und mache jedes Genre, und das in einer Zeit, in der man mir sagte, dass ich die letzten 20 Jahre aus dem Geschäft gewesen wäre. Ich bin also nicht traurig, ich bin nicht wütend; ich lache.» Ihre neueste Komödie «Magic Mike - The Last Dance» kommt am Donnerstag in den Kinos.

Interview