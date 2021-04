„Hawala“- Banking vor Gericht

Düsseldorf. Das sogenannte „Hawala“-Banking um das internationale Verschieben von Millionensummen wird seit Mittwoch in einem großen Strafprozess in Düsseldorf unter die Lupe genommen. Sieben Angeklagte im Alter von 33 bis 53 Jahren müssen sich dort vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen in ihrer mehr als 1000 Seiten starken Anklageschrift vor, über 2500 illegale Geld-Transaktionen ins Ausland abgewickelt zu haben. Die Ermittler konnten Geld und Gold im Wert von 22 Millionen Euro sicherstellen.

Unterbrechung gleich zu Beginn

Der Start begann am Mittwoch holprig: Weil ein Schöffe sich wegen eines positiven PCR-Tests mit Coronaverdacht in Quarantäne abgemeldet hatte, griff das Gericht auf einen Ersatzschöffen zurück. Dies monierte ein Verteidiger und kündigte eine Rüge gegen die Besetzung des Gerichts an. Der Prozess wurde daraufhin nach wenigen Minuten unterbrochen und auf den 5. Mai vertagt. Stattdessen bat das Gericht die Beteiligten zu einem Rechtsgespräch unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Die Angeklagten sitzen im Gerichtssaal neben ihren Anwälten. © dpa

Finanztransfergeschäfte brauchen in Deutschland eine Erlaubnis der Finanzaufsicht Bafin. Bei unerlaubtem Betrieb drohen Haftstrafen von bis zu fünf Jahren. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Außerdem hätten sie systematisch Verstöße gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz begangen.

Einer der Verteidiger verglich die Anklage mit dem Scheinriesen Tur Tur aus Michael Endes Roman „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ Je näher man an ihn ran komme, desto kleiner werde er. Er gehe davon aus, dass die Anklage sich zum größten Teil in Luft auflösen werde. Ein Großteil des Geldflusses ist laut Anklage zwischen Deutschland und der Türkei erfolgt. Die sieben Angeklagten sind alle in der Türkei geboren, drei von ihnen haben die deutsche Staatsangehörigkeit. dpa

