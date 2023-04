Hauseinsturz in Marseille: Zwei Tote geborgen

Marseille. Mehr als einen Tag nach dem Einsturz eines Gebäudes in der Innenstadt von Marseille sucht die Feuerwehr weiter nach Verschütteten in den Trümmern. «Solange es Hoffnung gibt, Lebende zu finden, hören wir nicht auf», sagte Marseilles Bürgermeister Benoît Payan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In der Nacht waren zwei Leichen unter dem Geröll gefunden und geborgen worden. Payan äußerte sich zunächst nicht zu der Identität der beiden. Die acht Bewohner des eingestürzten Hauses gelten als vermisst. Auch ein Mann, der in einem angrenzenden Haus lebte, könnte sich unter den Trümmern befinden.

Die Rettungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Das Feuer, das nach dem Einsturz unter dem Geröll entstand, war zunächst nicht vollständig gelöscht. Bürgermeister Payan sagte, es könne zu jedem Zeitpunkt wieder aufflammen.

In der Nacht zum Sonntag war ein vierstöckiges Haus in der Rue Tivoli im fünften Marseiller Arrondissement eingestürzt. Auch Teile der beiden benachbarten Häuser wurden dabei heruntergerissen. Einige Stunden später brach eines der danebenstehenden Häuser in sich zusammen. Grund für den Einsturz war wohl eine Explosion. Fünf Menschen aus benachbarten Gebäuden wurden bei dem Unglück verletzt. Mehr als 30 Häuser wurden sicherheitshalber evakuiert.