Hat Großvater Eitan entführt?

Pavia. Bei dem Seilbahn-Unglück am Lago Maggiore verlor der kleine Eitan im Frühjahr seine beiden Eltern, den Bruder und zwei Urgroßeltern. Während die körperlichen Verletzungen des Sechsjährigen langsam heilten, entbrannte ein Sorgerechtsstreit um den Vollwaisen zwischen den Verwandten väterlicherseits in Italien und der Familie der Mutter in Israel. Und dieser ist am Wochenende eskaliert: Der Großvater brachte den Jungen entgegen einer richterlichen Anordnung und zum großen Schreck der sorgeberechtigten Tante aus Italien nach Israel. Die Staatsanwaltschaft in der norditalienischen Stadt Pavia ermittelt wegen Kidnappings. Das israelische Außenministerium teilte zunächst mit, man prüfe den Fall. dpa

