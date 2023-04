Harry kommt zur Krönung

London. Lange war unklar, ob Prinz Harry (Bild) und Herzogin Meghan an den Krönungsfeierlichkeiten am 6. Mai in der Westminster Abbey teilnehmen werden. Obwohl die Krönung in nicht einmal vier Wochen stattfindet, hatte das Paar bis zuletzt weder zu- noch abgesagt, was die Organisatoren Insidern zufolge in zunehmende Nervosität versetzte. Britische Medien mutmaßten überdies, sie hätten sich längst entschieden zu kommen, würden aber aus taktischen Gründen noch nicht zusagen – um ihre Marke aufzuwerten. Am Mittwoch gab der Palast bekannt, dass zumindest Harry anlässlich der Zeremonie nach London reisen wird.

Aussprache steht noch aus

Herzogin Meghan wird allerdings nicht mitkommen, teilte das Königshaus mit. Sie werde mit ihren Kindern in Kalifornien bleiben. Die Nachricht beendet monatelange Spekulationen darüber, ob das Paar zum großen Tag von König Charles III. in London anwesend sein wird. Es wird das erste Mal sein, dass Harry nach der Veröffentlichung seiner umstrittenen Memoiren „Spare“ (deutsch: Reserve) im Januar dieses Jahres öffentlich mit seiner Familie zusammentrifft. Darin schoss er gegen das Königshaus, beklagt sich über die britischen Medien und die Atmosphäre im Palastes. Viele Stellen drehen sich um sein Verhältnis zu seinem Bruder William und seinen Vater König Charles III. Der entrückte Sohn zeichnet ein höchst unsympathisches Bild seiner königlichen Verwandtschaft.

Eine Versöhnung zwischen Harry und Meghan und dem Rest der Familie schien schwierig bis unmöglich. Das Paar hatte Großbritannien im Januar 2020 den Rücken gekehrt, um in Kalifornien gemeinsam mit seinen Kindern Archie und Lilibet ein neues Leben zu beginnen – befreit von den royalen Fesseln. Angeblich hatten der Herzog und die Herzogin von Sussex sogar mehrere Forderungen für eine Teilnahme an der Krönung gestellt. So sollen sie auf einem klärenden Gespräch beharrt haben, berichteten Medien. Ob es dazu kommt, ist bislang nicht bekannt. Bild: Martin Meissner/AP/dpa