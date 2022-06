Hallervorden heiratet mit 86

Berlin. Schauspieler Dieter Hallervorden (86) hat noch mal geheiratet. Darüber berichteten die „Bild am Sonntag“ und die „BZ am Sonntag“. Demnach gab er am Freitag in Berlin seiner Partnerin Christiane Zander das Ja-Wort. „Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt!“, sagte Hallervorden der „Bild“. Auf dem von den Zeitungen veröffentlichten Hochzeitsbild ist er mit Anzug und mit einem Tau gefesselt zu sehen. Zander zieht – sie hat ihren Bräutigam quasi an der Leine. Bei der Hochzeit sang laut „BamS“ Roberto Blanco. Für Hallervorden ist es die dritte Ehe, er und die rund 30 Jahre jüngere Zander sind seit sieben Jahren ein Paar. dpa

