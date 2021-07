Haftbefehl gegen Deutschen

Brescia. Nach dem tödlichen Bootsunfall auf dem Gardasee in Norditalien beschäftigt die Schuldfrage Ermittler und Angehörige der Opfer. Zwei 52 Jahre alte Deutsche stehen im Verdacht, mit ihrem Motorboot gegen das kleine Boot eines italienischen Pärchens gekracht zu sein. „Diese beiden sind in Deutschland und ich hoffe, sie bezahlen dafür, was sie getan haben“, sagte der Vater der 25 Jahre alten Frau, die bei dem Vorfall vor gut zwei Wochen starb, im italienischen Fernsehen nach der Beisetzung seiner Tochter.

Forensiker begutachten den Schaden an dem beteiligten Boot. © dpa

Alkoholtest verweigert

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, nicht angehalten zu haben, um zu helfen. Die junge Frau und ihr 37 Jahre alter Begleiter kamen ums Leben. Die beiden Münchener durften wieder nach Deutschland zurückreisen, doch die italienische Justiz will einen von ihnen per europäischem Haftbefehl nun wieder nach Italien holen. Die Staatsanwaltschaft verlangte die Anordnung wegen der Gefahr einer Wiederholung der Tat und wegen des Fluchtrisikos. Der Ermittlungsrichter gab demnach bereits grünes Licht. Es soll sich um denjenigen handeln, der das Boot gesteuert hatte.

Das Motorboot mit den Deutschen war in der Nacht von Samstag (19. Juni) auf Sonntag mit einem Kahn kollidiert, in dem ein italienisches Pärchen saß. Ein Mann hatte am Sonntag das kleine Boot mit dem toten 37-Jährigen darin entdeckt. Stunden später bargen Taucher die 25 Jahre alte Frau tot aus den Tiefen des Gardasees.

Einer der beiden Deutschen machte einen Alkoholtest, der negativ ausfiel. Der andere verweigerte das. Zuletzt sorgte das Video einer Überwachungskamera, mutmaßlich aus der Tatnacht, für Aufregung. Darauf soll zu sehen sein, wie einer der beiden beim Anlegen in einem Hafen ins Wasser fiel. Seinem Anwalt nach war der Mann durch ein abruptes Manöver ausgerutscht. Einige Medien spekulierten hingegen, dass er betrunken war. Er soll auch derjenige gewesen sein, der den Alkoholtest verweigert hatte. dpa

