Häuschen mit 775 Zimmern: Das ist der Buckingham-Palast

London. Ein englisches Sprichwort lautet: „My home is my castle“. Sinngemäß übersetzt: Mein Häuschen ist für mich ein Schloss, sofern es nur meines ist. Das gilt vom walisischen Bergarbeiter bis zum Souverän in London. Natürlich mit kleinen Unterschieden bei der Ausstattung. Das Häuschen des Monarchen umfasst stolze 775 Räume, darunter 240 Schlaf- und 78 Badezimmer. Seit 1837 ist der Buckingham-Palast Wohn- und Amtssitz der britischen Monarchen, seit 70 Jahren also von Königin Elizabeth II., die am 6. Februar das Platin-Jubiläum ihrer Thronbesteigung begeht.

Dabei beginnt die Geschichte des Hauses bescheiden. 1703 wird es als Stadtvilla für John Sheffield, den Duke of Buckingham, errichtet, auf den somit der Name zurückgeht. Die Erben veräußern den Bau 1761 an König Georg III., der ihn seiner Gemahlin Charlotte als Wohnsitz überlässt, der daher als Queen‘s House bekannt wird. 14 der 15 Kinder der beiden werden hier geboren.

Georg III. stirbt umnachtet 1820. Nachfolger Georg IV. macht sechs Jahre später den Weg frei für den Ausbau zum Palast in seiner heutigen Grundstruktur; nur den Ostflügel zur Mall hin gibt es noch nicht. Im Inneren wird der Palast im französischen Empire-Stil gehalten, mit leuchtendem Marmor und viel Blau und Rosa.

Aller Pracht zum Trotz mag Nachfolger Wilhelm IV. das Gebäude nicht. Als 1834 das Parlament abbrennt, bietet er den Abgeordneten seinen Palast als Bleibe an. Diese lehnen ab und beschließen lieber den Wiederaufbau ihres Domizils.

Seine heutige Funktion als Wohn- und Amtssitz des Souveräns erhält der Palast, als ihn die neue Königin Victoria am 13. Juli 1837 bezieht. Dabei wird deutlich, dass das Innere zwar prachtvoll ist, aber unpraktisch. Auf Grund fehlerhaft konstruierter Kamine kann etwa nicht geheizt werden, der Hof sitzt in der Kälte. Es ist Prinzgemahl Albert, der nach Heirat mit Victoria 1840 den Laden auf Vordermann bringt. Als die Familie wächst, wird der Palast erweitert, womit der Innenhof geschlossen wird: Zur Mall hin erhält er den Ostflügel mit jenem Balkon, der zur Institution des Landes wird.

Unter Victoria und Albert wird der Palast zum kulturellen Mittelpunkt. Berühmte Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Strauss geben hier Konzerte. Das endet mit dem Tod von Albert 1861. Die Königin fällt in eine tiefe Depression, verlässt den Palast und damit den Ort der Erinnerungen an früheres Glück, residiert fortan in Windsor, Balmoral oder Osborne. Erst nach 1901 kehrt mit ihrem Nachfolger Eduard VII. wieder Leben in den Palast zurück; er wird zum Herzen des Empire.

1913 neue Fassade

Allerdings ist der Palast längst nicht mehr ansehnlich. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigt die Fassade mit den französischen Steinen die Folgen der Luftverschmutzung in der Hauptstadt des Mutterlandes der Industriellen Revolution. 1913 wird die Fassade aufwendig mit Portland-Steinen neu gestaltet. Als das fertig ist, beginnt der Erste Weltkrieg.

Dabei wird der Palast Bestandteil der patriotischen Propaganda. Demonstrativ lässt König Georg V. den Weinkeller abschließen – Symbol des Verzichts auf Vergnügungen in harten Zeiten, bei dem die Königliche Familie als Beispiel vorangeht. Scheinbar: Denn der König trinkt heimlich jeden Abend ein Glas Portwein, die Königin fügt ihren Fruchtsäften reichlich Champagner hinzu.

Das Hofprotokoll bleibt auch in den 1920er Jahren streng. Frauen müssen bodenlange Kleider mit Schleppen und Diademen tragen, Männer Uniform. Der erste, der im Straßenanzug vom Hausherrn empfangen wird, ist 1924 der erste Premierminister der sozialdemokratischen Labour Party, Ramsay MacDonald. Doch als Georg VI. 1936 den Thron übernimmt, kommt „Leben in die Bude“. Er und seine Frau, die spätere Queen Mum, haben zwei Töchter, Elizabeth und Margaret. Letztere hat ihren Spaß an allerhand Streichen, wenn sie etwa den Lakaien klebrige Lutschbonbons in die Jackentaschen steckt. Doch mit der Unbeschwertheit ist es 1939 vorbei.

Im Zweiten Weltkrieg gibt Hitler seiner Luftwaffe den Befehl, bei ihren Bombenangriffen den Palast zu treffen. Das soll die Moral der Briten schwächen. Um den Sitz des Königs zu schützen, gibt die Royal Airforce daher alles. Als Pilot Ray Holmes am 15. September 1940 einen deutschen Bomber erblickt, der den Palast bombardieren will, er aber keine Munition mehr hat, rammt er den feindlichen Flieger. Beide Maschinen stürzen ab, die Piloten überleben. Der Motor von Holmes ist im Imperial War Museum ausgestellt.

Dennoch wird der Palast sieben Mal getroffen, 1940 die Kapelle zerstört. „Jetzt kann ich den Leuten im East End in die Augen schauen“, sagt die Frau des Königs. Zuvor nämlich erklingen Buh-Rufe, wenn sie mit ihrem Gemahl Bombenschäden in ärmeren Vierteln Londons besichtigt und dabei zu offensichtlich einen zum Mantel passenden Hut trägt.

Als am 8. Mai 1945 der Krieg zu Ende ist, steht der Palast im Mittelpunkt. König und Königin zeigen sich auf dem Balkon, mit Premierminister Winston Churchill sowie ihren Töchtern Elizabeth und Margaret. Ihnen wird danach erlaubt, sich unter die jubelnde Menschenmenge zu mischen. Wo und mit wem sie inkognito in dieser Nacht feiern, ist nach wie vor ein gut gehütetes Geheimnis.

1952 ist die unbeschwerte Zeit für Elizabeth vorbei. Mit dem Tode ihres Vaters Georg VI. übernimmt sie den Thron. Im Palast wohnt sie nunmehr nicht nur, sondern nimmt, unterstützt von 500 Mitarbeitern, auch die Aufgaben als Staatsoberhaupt wahr. Jeder neue Premierminister fährt in den Palast, um von der Königin die Weihe einzuholen – „to kiss hands“, wie es offiziell heißt.

Zudem: Jede Woche, dienstags 18.30 Uhr, kommt der Regierungschef, um mit Ihrer Majestät die Lage der Nation zu erörtern. Es ist ein vertrauliches Gespräch, bei dem niemand Anderes anwesend ist und kein Protokoll geführt wird. Tony Blair schwärmt später von diesem Austausch mit der Queen, die auf einen ungeheuren Erfahrungsschatz zurückblickt. Immerhin erlebt sie bis heute 14 Premierminister, von Winston Churchill bis Boris Johnson.

Ein großes Thema für den Palast ist Sicherheit – und keineswegs erst seit dem islamistischen Terror der 2000er Jahre. Bereits in den 1970er und 1980er Jahren tobt der Terror der IRA. Das hat Folgen: So ist von offizieller Seite kein Grundriss des Palastes zu bekommen. Wie es dort aussieht, ist kaum bekannt, Einblicke sind selten. Wie etwa 2012 anlässlich der Olympischen Spiele in London, als das IOC einen witzigen Klipp drehen lässt: „James Bond“ (Daniel Craig) besucht die Queen im Palast.

Auf der Bettkante der Queen

Trotz aller Sicherheitsvorkehrungen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen. Der spektakulärste: 1982 gelangt der 31-jährige Michael Fagan nachts ins Schlafzimmer der Königin und lässt sich am Fußende der Bettkante nieder. Als die Queen erwacht, drückt sie den Not-Knopf, doch niemand reagiert – zehn Minuten lang. Elizabeth, in Smalltalk ja geübt, hält Fagan bei Laune, bis endlich Hilfe eintrifft. Er wolle seiner „Freundin“ nur die Probleme als Arbeitsloser schildern, sagt er später.

1981 kampieren drei deutsche Jungs im Garten des Palastes; sie seien davon ausgegangen, dass dies der Hyde-Park ist. 1994 landet ein nackter Amerikaner mit seinem Paraglider-Schirm auf dem Dach des Palastes. 2004 klettert ein Mann in einem Batman-Kostüm den Ostflügel empor, um für die Rechte von Vätern in Scheidungsverfahren zu demonstrieren. 2003 schleicht sich ein Reporter des „Daily Mirror“ als Hausdiener in den Palast. Durch seine Fotos wird bekannt, dass die Queen ihr Müsli in Tupperware aufbewahrt.

Doch man muss das nicht tun, um den Palast zu sehen. 1993 öffnet ihn die Queen für das Volk. Anfangs nur, um mit den Einnahmen die Beseitigung der Brandschäden in Windsor Castle zu finanzieren. Doch danach wird dies beibehalten – wegen der überwältigenden Resonanz.