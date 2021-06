Guido Cantz hört auf

Stuttgart. Guido Cantz (Bild) wird am 18. Dezember zum letzten Mal die Fernsehshow „Verstehen Sie Spaß?“ moderieren. Cantz wolle neue Aufgaben in den Blick nehmen, teilte der Südwestrundfunk (SWR) am Montag mit. Er werde im August 50 Jahre alt und da blicke man zurück, aber vor allem auch nach vorne, zitiert der Sender den Moderator. Bis zum Jahresende werde es noch vier Ausgaben der Show mit Cantz geben, bei der Menschen von einem „Lockvogel“ in eine absurde Situation gebracht werden und ihre Reaktion bis zur Auflösung mit dem Satz „Verstehen Sie Spaß?“ mit versteckter Kamera verfolgt wird.

Cantz war seit April 2010 Gastgeber der Sendung und ist mit 56 Sendungen der am längsten amtierende Moderator der Show. Er war länger im Einsatz als Kurt Felix (1941-2012), der die Sendung erfunden hatte. „Verstehen Sie Spaß?“ gibt es seit mehr als 40 Jahren. Es ist damit die älteste Samstagabendshow im deutschen Fernsehen. Der SWR, der „Verstehen Sie Spaß?“ für Das Erste produziert, wolle die Show 2022 fortsetzen und das Sendungskonzept weiterentwickeln.

Bei jungem Publikum beliebt

Programmdirektor Clemens Bratzler sagte, Cantz sei zu verdanken, dass „Verstehen Sie Spaß?“ inzwischen gerade bei Jüngeren beliebt sei und auf Youtube mit mehr als 1,3 Millionen Menschen so viele Follower habe wie kein anderes ARD-Format. Vor allem als „Lockvogel“ habe der Moderator Maßstäbe gesetzt. dpa