Großer Rummel um „langen Marsch“ der Elefanten

Kunming. Wer weiß, was die wilden Elefanten antreibt? China rätselt seit Wochen über eine Herde, die sich auf eine Odyssee nach Norden gemacht hat. Warum haben sie die subtropischen Wälder an der Südwestgrenze zu Laos und Myanmar verlassen? Mehr als 500 Kilometer haben sie zurückgelegt. Auf dem Weg haben sie Felder verwüstet, Ernten geplündert, sind durch Dörfer gezogen. Die Schäden werden auf umgerechnet mehr als eine Million Euro beziffert.

Die „wahnsinnig süßen“ Elefanten sind die Stars in sozialen Netzwerken. Drohnen filmen die Herde, wie sie mit ihren Kälbern aneinander gekuschelt friedlich schlafen. Chinas Medien informieren täglich: „Wilde Elefantenherde stoppt auf Weg nach Norden, während einsames Männchen zurückbleibt“, sendet das Wirtschaftsmagazin „Caixin“ am Montag mit einer Push, als wenn der Handel angehalten worden wäre.

Die Herde „hat am Samstag länger nach dem Männchen gerufen“, das 16 Kilometer entfernt sei, weiß Professor Chen Mingyong von der Universität Yunnan. „Dann bewegte sich der einsame Elefant in Richtung der Gruppe.“ Die geschützten asiatischen Elefanten seien sozial. Seit mehr als einem Jahr sind sie auf dem Weg. Zuletzt drohten sie sogar, in die Sieben-Millionen-Metropole Kunming einzufallen. Es würde zu der Weltartenschutzkonferenz (Cop15) passen, die in der Hauptstadt der Provinz Yunnan zusammenkommen soll – allerdings erst im Oktober.

Es wird gescherzt, dass sich die Elefanten wie einst die Revolutionäre in den 30er Jahren auf einen „langen Marsch“ gemacht hätten, um vielleicht an den großen Feiern zum 100. Geburtstag der Partei am 1. Juli in Peking teilzunehmen. Der dicht besiedelte Norden ist auf jeden Fall ein Irrweg. Xie Can von Chinas Akademie der Wissenschaften glaubt, dass etwas mit dem Wandertrieb der Tiere passiert sei. „Es könnte sein, dass ein Magnetsturm, ausgelöst durch ungewöhnliche Sonnenaktivität, den Instinkt ausgelöst hat.“

Tiere unter großem Stress

Wie so oft ist aber wohl eher der Mensch schuld. So sei das Naturreservat in Xishuangbanna um 40 Prozent geschrumpft, berichtet Zhang Li von der Pädagogischen Universität in Peking. Landwirtschaft und Siedlungen verdrängen den Wald. Besserer Schutz der Elefanten hat ihre Zahl in China aber von 180 auf heute 300 steigen lassen.

„Auf der einen Seite haben wir eine wachsende Population, auf der anderen verringert sich das passende Habitat“, schildert er das Dilemma. „Das ist ein klassischer Konflikt zwischen Artenschutz und der Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.“ So dürfte es schwierig werden, die Tiere zum Rückweg zu bewegen.

Die Elefanten, die aggressiv werden können, wenn sie sich bedroht fühlen, werden ohnehin als gestresst beschrieben: Hunderte Schaulustige versammeln sich, wenn ihre Ankunft erwartet wird. Flugkörper mit Kameras kreisen über ihren Köpfen. Ein Krisenstab mit 300 Helfern verfolgt jeden Schritt. Informationen, wo die Tiere gerade sind, werden an Dorfkomitees gegeben. Mit Lastern oder Müllwagen werden ihnen Straßen versperrt, um sie fernzuhalten.

Die Elefanten haben längst gelernt, dass in der Landwirtschaft leichter Nahrung zu finden ist als in den Wäldern, wo sie meist nur kleine Pflanzen fressen. Dorfbewohner locken sie daher mit tonnenweise Nahrung weg von ihren Feldern. So finden die Tiere immer wieder Nahrung auf ihrer Wanderung – und entfernen sich damit weiter von ihrer natürlichen Lebensweise. dpa