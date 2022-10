Gottschalk: Bei «Wetten, dass..?» keine «B-Promis»

Passau. Entertainer Thomas Gottschalk hat klare Vorstellungen, wer in seine nächste «Wetten, dass..?»-Show eingeladen wird. «Da bin ich des öfteren mit der Redaktion über Kreuz. Ich will Gäste, über die man gestern gesprochen hat und über die man morgen noch sprechen wird, viele junge Kollegen haben da inzwischen andere Maßstäbe», sagte der 72-Jährige der Mediengruppe Bayern (Samstag). «Ich will aber keine «B-Promis» und «Reality-Stars», sondern zeitlose Ikonen. Die sind immer schwerer zu finden.»

Die nächste Ausgabe ist am 19. November geplant. Im vergangenen Jahr hatte Gottschalk mit der Samstagabend-Show ein Comeback gefeiert - danach hatte das ZDF verkündet, 2022 und 2023 jeweils eine Ausgabe des Klassikers zu senden. «Ich glaube, dass sich die Menschen, heute mehr denn je, nach Gemeinschaftserfahrungen sehnen, die sie mit anderen teilen können», sagte der aus Kulmbach stammende Moderator weiter. «Wetten, dass..?» spreche offenkundig «immer noch alle Altersgruppen und soziale Schichten an. Ein TV-Wunder in Zeiten wie diesen».