Göhrdeschlacht gegen Napoleon bei Lüneburg nachgestellt

Dahlenburg. . Als Soldaten verkleidete Darsteller feuern bei Lüben östlich von Lüneburg ihre Waffen ab. Die Schlacht an der Göhrde gegen die Truppen Napoleons fand am 16. September 1813 statt. Alle zwei Jahre wird das Ereignis von dem Museumsverein und der Samtgemeinde Dahlenburg in historischen Kostümen und mit historischen Waffen am Originalschauplatz nachgespielt. An diesem Samstag und Sonntag ist es wieder so weit: Rund 150 Darsteller zeigen dann den Kampf einer Allianz von Preußen, Engländern und Russen gegen die Franzosen. Weil auf detailgenaue Darstellung großer Wert gelegt wird, kann die Ausrüstung eines einzelnen Teilnehmers mehrere Tausend Euro kosten. Besucher des Spektakels müssen sich registrieren und Abstände einhalten oder Maske tragen. dpa

