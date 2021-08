Getarnt als Mailbox-Nachricht: Neue SMS-Betrugsmasche im Umlauf

Rheinland-Pfalz. Getarnt als Nachricht auf der Mailbox ist eine neue Betrugsmasche per SMS im Umlauf. Nach den Betrügereien mit vermeintlichen Paketdienst-Mitteilungen gebe es nun eine neue Variante des Tricks, wie Verbraucherzentrale und Landeskriminalamt in Rheinland-Pfalz am Mittwoch warnten. Man erhalte bei dieser Art der Telefon-Falle eine SMS von einer unbekannten Nummer mit der Nachricht "Neue Voicemail" - also "Neue Sprachnachricht" - und einem Link. Doch der Link führt nicht etwa zur eigenen Mailbox, stattdessen wird man aufgefordert, eine App herunterzuladen. Durch diese Masche installiere sich automatisch eine Schadsoftware, die eigenständig SMS verschicke und hohe Kosten verursachen könne.

Das Landeskriminalamt und die Verbraucherzentrale appellierten, bei einer solchen SMS vorsichtig zu sein. Bei Nachrichten von unbekannten Handynummern sollten auf keinen Fall Links angeklickt oder Apps installiert werden.