Berlin. Für viele Menschen klingt es nach dem ultimativen Abenteuer: mit bis zu 28.000 Kilometern pro Stunde ins All katapultiert werden, die Erde von oben betrachten und schwerelos durch eine Raumstation schweben. Aus diesem Traum könnte Realität werden, denn die Europäische Raumfahrtagentur (ESA) sucht bis zu sechs neue Astronautinnen und Astronauten. Ab dem 31. März können sich Kandidatinnen und Kandidaten auf diese außergewöhnliche Stelle bewerben. Eine seltene Gelegenheit, denn dieser Job wird nicht oft ausgeschrieben – das letzte Mal 2008. Zu den damals rekrutierten Astronauten gehört auch der Geowissenschaftler Alexander Gerst, der mittlerweile zwei Missionen auf der Internationalen Raumstation (ISS) absolviert hat.

Besonderen Wert legt die ESA dieses Mal darauf, gezielt Frauen für eine Bewerbung zu begeistern. In der Vergangenheit lag der Anteil der Bewerberinnen weit unter dem der Männer.

Das Archivbild von 1969 zeigt den US-Astronauten Edwin Aldrin beim Mond-Spaziergang. Als Erster hatte zuvor Neil Armstrong den Mond betreten. © dpa

Raumfahrer werden aber nicht nur im All gebraucht, sondern haben auch wichtige Aufgaben auf der Erde: Sie unterstützen ESA-Missionen vom Kontrollzentrum aus, kümmern sich um wissenschaftliche Projekte oder bereiten sich mit speziellen Trainings auf kommende Einsätze vor. Davon wird es einige geben, denn die ESA hat in den kommenden Jahren viel vor: Dazu gehört neben der Arbeit auf der ISS auch die Teilnahme an der internationalen „Artemis“-Mondmission. „Wir entwickeln ein starkes Wissenschaftsprogramm für den Mond, das auch von ESA-Astronautinnen und -Astronauten durchgeführt werden soll“, erklärte kürzlich ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher.

Auswahlprozess dauert bis 2022

Was müssen Bewerber also mitbringen, um später einmal ein Raumschiff steuern und Hunderte Kilometer entfernt von der Erde arbeiten zu können? Neben einer guten Gesundheit gibt es darauf viele Antworten. Sie zeigen, wie komplex die Anforderungen an diesen Job sind. Für die italienische ESA-Astronautin und Kampfpilotin Samantha Cristoforetti ist die Freude am Lernen eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Job. Ihr Kollege Alexander Gerst sagt: „Letztlich kommt es darauf an, dass man gut mit Menschen auskommt. Man verbringt ein halbes Jahr oder ein Jahr auf ziemlich engem Raum.“ Außerdem seien die Ausbildung und das Training hart. „Wenn man keinen Spaß bei der Arbeit hat, hält man das nicht durch“, so der prominente Astronaut weiter.

Um überhaupt in die engere Auswahl zu kommen, müssen Bewerber einen Master-Abschluss in Naturwissenschaften, Medizin, Informatik oder einer Ingenieurwissenschaft vorweisen, drei Jahre Arbeitserfahrung sowie Sprachkenntnisse in Englisch und einer weiteren Sprache haben, und sie dürfen zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht älter als 50 Jahre alt sein.

Verantwortlich für die Auswahl und das Training der Raumfahrer ist das Europäische Astronautenzentrum in Köln. Rüdiger Seine leitet hier seit fünf Jahren das Weltraumtraining. Für ihn sind die wichtigsten Eigenschaften angehender Astronauten naturwissenschaftliches Interesse und Kenntnisse, soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und Ausdauer sowie Stressresistenz, hohe Flexibilität und Belastbarkeit. Der Job verlangt den Kandidaten viel ab. Bewerberinnen und Bewerber sollten sich auf unregelmäßige Arbeitszeiten einstellen, viele Reisen und wochenlange Trennung von Familie und Freunden.

Hinzu kommen auf einer Mission Stress, Schwerelosigkeit und Isolation. „An Bord der ISS sind sieben Astronauten, die jeden Tag zusammenarbeiten. Sonst gibt es nur wenig andere soziale Kontakte und das für eine längere Zeit“, sagt Seine. Wie schwierig es sein könne, nur eingeschränkte zwischenmenschliche Kontakte zu haben, erlebten viele Menschen derzeit aufgrund der Pandemie. „Während einer sechsmonatigen Mission auf der ISS haben die Astronauten außerdem viel zu tun“, ergänzt Seine. Das könne zu Stress führen, weil Astronauten nicht viele Möglichkeiten haben, um abzuschalten. Es sei immer etwas zu erledigen. Dazu gehört auch das Sportprogramm. In der Schwerelosigkeit werde Knochen- und Muskelgewebe abgebaut, erklärt Seine. „Deshalb sind jeden Tag zwei Stunden Sport nötig, um den Körper fit zu halten.“

Allerdings haben Kandidaten im nun anstehenden Auswahlprozess nicht automatisch einen Vorteil, wenn sie besonders gut im Training stehen oder viel über Technik wissen. Die ESA weist jedenfalls explizit darauf hin, dass sie keine Spitzensportler sucht und eine übermäßig stark entwickelte Muskulatur in der Schwerelosigkeit sogar von Nachteil sein könne. „Wir testen nicht, ob Bewerber in der Lage sind, das zu tun, was man auf der Raumstation machen muss. Technische Fertigkeiten unterrichten wir während der Ausbildung“, sagt Rüdiger Seine. Allerdings sollten Kandidaten ein gewisses Talent und Gespür mitbringen, wenn es etwa um ihre sozialen Fähigkeiten, räumliches Vorstellungsvermögen und ihre Hand-Augen-Koordination geht.

Spezialkenntnisse erwünscht

Auch außergewöhnliche Kenntnisse sind gern gesehen, denn je vielfältiger das Astronautenteam, desto besser. „Wenn zum Beispiel ein Bewerber gern mittelalterliche Minnesangtexte übersetzt, wäre das im naturwissenschaftlichen Umfeld eher ungewöhnlich“, sagt Seine. „Aber wir fänden das interessant und die Person wäre vielleicht eine spannende Ergänzung für das Team.“

Bis die finale Entscheidung darüber fällt, müssen sich die Bewerber allerdings gedulden. Der Auswahlprozess dauert knapp anderthalb Jahre – erst im Oktober 2022 will die ESA ihre neuen Astronauten vorstellen. In diesem Verfahren kann den Kandidaten sicher auch ein Quäntchen Glück nicht schaden, denn die ESA rechnet mit mehr als 10.000 Bewerbungen.