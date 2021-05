Gericht: TÜV trägt Schuld

Paris. Im Rechtsstreit um minderwertige Brustimplantate hat ein Berufungsgericht erneut eine Verantwortung des TÜV Rheinland festgestellt. Dieser sei für die „schuldhaften Versäumnisse und Unterlassungen bei der Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten bei der Überwachung des Qualitätssystems“ bei der Zertifizierung der Produktion des Herstellers Poly Implant Prothèse (PIP) haftbar, zitierte die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus dem Urteil des Pariser Berufungsgerichts. Gleichzeitig wies das Gericht auch Klagen Hunderter Frauen ab.

Der Skandal wurde 2010 aufgedeckt. Der inzwischen insolvente Hersteller PIP hatte billiges Industriesilikon für Implantate verwendet. Die reißanfälligen Implantate könnten weltweit bei Hunderttausenden Frauen eingesetzt worden sein. Die Opfer berichteten etwa von Silikonkissen, aus denen das Gel herausgesickert sei.

Der TÜV Rheinland hatte als unabhängiger Prüfdienstleister das Qualitätssiegel vergeben. Die Klägerinnen werfen ihm deshalb Schlamperei vor. Sie argumentieren, dass der Pfusch mit überraschenden Kontrollen hätte aufgedeckt werden könnten. Das Unternehmen sieht sich dagegen selbst als Opfer der Täuschung von PIP und betont, keine Pflichten verletzt zu haben.

Widersprüchliche Urteile

Der Rechtsstreit gegen den TÜV Rheinland zieht sich in Frankreich seit Jahren durch die Instanzen – mit widersprüchlichen Ergebnissen. Im aktuellen Verfahren haben einige wenige tausend Frauen geklagt. In einem anderen Verfahren im Februar mit rund 20 000 Klägerinnen hatte ein Gericht den TÜV zu einer Millionenstrafe verurteilt. In einem anderen Verfahren mit einigen hundert Klägerinnen hatte das Gericht eine Haftung des TÜV verneint. dpa

