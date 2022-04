Geburtenplus nach dem Lockdown

Wiesbaden. Die Mehrzahl der Kinder in Deutschland wächst mit Geschwistern auf. Im Jahr 2021 lebten von den insgesamt 13,6 Millionen Kindern unter 18 Jahren knapp 10,3 Millionen Kinder mit ihren Geschwistern im selben Haushalt. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag anlässlich des Welttags der Geschwister am 10. April mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit wuchsen mehr als drei Viertel der Kinder mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester auf. „Anders als häufig vermutet, ist der Anteil der Kinder, die ohne Geschwister in einer Familie leben, in den letzten 20 Jahren nicht gestiegen“, so die Wiesbadener Statistiker. Seit 2001 liegt der Anteil konstant zwischen 24 und 25 Prozent. Dabei wird nicht zwischen leiblichen Geschwistern, Adoptiv- und Stiefgeschwistern unterschieden. Außerhalb des Haushalts lebende Geschwister werden nicht erfasst.

Ambivalente Gefühle

Besonders auffallend war den Statistikern zufolge die Zunahme der Geschwistergeburten in den Monaten März (plus 9,7 Prozent) und April (plus 5,8 Prozent) 2021 im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresmonat. „Dieses Geburtenplus geht auf die Schwangerschaften im Juni und Juli 2020 zurück, als sich die Corona-Lage nach dem ersten Lockdown entspannt hatte“, kommentierten die Statistiker die Entwicklung.

Doch welche Auswirkungen hat die Reihenfolge, in der Geschwister auf die Welt gekommen sind? Zu dieser Frage gibt es viele Thesen. Die ältesten Kinder sind laut dem US-Psychologen Frank Sulloway disziplinierter, die Jüngsten gelassener. In seinem Buch „Born to Rebel“ argumentierte er 1996, dass die Reihenfolge, in der Geschwister auf die Welt kommen, die Persönlichkeit forme.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für Hartmut Kasten steht fest: Die Beziehung zwischen Geschwistern ist womöglich eine der seltenen Verbindungen, in der sowohl Hass als auch Liebe sehr intensiv gelebt werden, beschreibt der emeritierte Familienforscher an der Ludwig-Maximilians-Universität München – eine „emotionale Ambivalenz.“ dpa