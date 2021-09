Frau im Zug getreten und bedroht

Bad Kreuznach/Idar-Oberstein. Eine Maskenverweigerin soll eine Mitfahrerin in einem Zug bei Bad Kreuznach getreten und in Anspielung auf die tödlichen Schüsse in Idar-Oberstein bedroht haben. Am Donnerstag sei die Geschädigte in die Regionalbahn eingestiegen, als sie von der Reisenden von hinten in den Oberschenkel getreten worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Frau drehte sich demnach um, fragte nach dem Grund des Angriffs und forderte die Mitreisende auf, eine Maske aufzusetzen.

Daraufhin habe die Mitreisende die Frau beleidigt und gesagt, sie wisse ja, was in Idar-Oberstein passiert sei. Weil sie sich demnach weigerte, sich gegenüber der Frau auszuweisen, schoss diese ein Foto von ihr und kontaktierte die Bundespolizei. Die Behörde veranlasste die Videoauswertung in der Regionalbahn, auf welcher die Angreiferin gut zu erkennen sei.

Tankstellenmord: Kritik an Politik

Derweil hat der Tankstellen-Interessenverband der Politik nach dem tödlichen Schuss auf einen Verkäufer in Idar-Oberstein vorgeworfen, Mitarbeiter an Tankstellen mit der Durchsetzung von Corona-Maßnahmen allein zu lassen. „Mit den Corona-Regeln wälzt die Politik polizeiliche Aufgaben auf Unternehmen ab. Der Tankstellenbedienstete wird zum Polizisten“, kritisierte Sprecher Herbert Rabl im Gespräch mit der „Welt“. Die Mitglieder des Verbands berichteten auch von Bußgelddrohungen durch Ordnungsämter. Es gebe also einen hohen Druck, Regeln durchzusetzen. „Die Mitarbeiter sind besorgt und fragen sich: Wie werden wir geschützt? Wer hilft uns?“

Verfassungsschützer warnen indes vor einer Gefahr durch radikalisierte „Querdenker“. Wegen mangelnden Erfolgs auf der Straße sei ein kleiner Teil der Protestbewegung dabei, „sich nun im Kampf gegen eine eingebildete Unterdrückung zu radikalisieren“, sagte der Hamburger Verfassungsschutzchef Torsten Voß dem „Spiegel“. dpa

