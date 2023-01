Mindestens 134 Menschen reißt die Ahr-Sturzflut in den Tod. Zugleich gibt es neues Leben: Einige Hochschwangere aus dem Flusstal bekommen am 14. oder 15. Juli 2021 ihre Babys. Welche Erinnerungen bleiben an diese Lichtblicke in so dunkler Zeit? Eine Mutter blickt zurück. Inzwischen ist die einzige Geburtsstation im Flutgebiet geschlossen worden.

An Kindern, so heißt es oft, lässt sich

...