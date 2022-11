Flucht in die Esoterik: Amulett und Psycho-Coach

Essen/Berlin/Freiburg. Im Krisenumfeld von Ukrainekrieg, Corona und Inflation greifen Menschen verstärkt zu esoterischen Hilfs-Angeboten. Das berichten mehrere Beratungsstellen.

«Angebliche Schamanen, unseriöse Coachings und aggressive Verschwörungstheoretiker haben deutlichen Zulauf», sagte die Leiterin des vom NRW-Familienministerium geförderten Vereins Sekten-Info NRW, Sabine Riede, der dpa.

Ähnliches berichten zwei weitere staatlich geförderte Stellen: die Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen (Zebra) für den süddeutschen Raum in Freiburg und die Sekteninfo Berlin. «Auf dem spirituellen Markt entstehen derzeit ständig neue Angebote, die schießen wie Pilze aus dem Boden», sagt «Zebra»-Leiterin Sarah Pohl.

Ein Coaching-Angebot verspreche etwa, alle Probleme des Ratsuchenden in 30 Minuten zu lösen, berichtet Karol Küenzlen-Zielinski von der Sekteninfo Berlin. Ein anderes verspreche den garantierten «Partner der Träume», ein Coaching-Anbieter verlange für sechs Monate Zugriff auf Digitalangebote und regelmäßige Zoomkonferenzen 5000 Euro. Das seien «zynische Angebote», die vor allem labile Menschen ansprächen und krisenhafte Situationen ausnutzten, sagt der Fachmann.

Natürlich gebe es auch seriöse Lebenshilfeangebote, unterstreicht Küenzlen-Zielinski, aber die Zahl der Anfragen wegen manipulativer Gruppen sei aktuell hoch.

Anzahl der Anfragen nimmt zu

Allein in der NRW-Sektenstelle wuchs die Zahl der Beratungsfälle und Anfragen von 1078 im Jahr 2020 auf 1352 im vergangenen Jahr. Im laufenden Jahr nehme die Anzahl der Anfragen tendenziell weiter zu und zugleich werde die Szene immer bunter und differenzierter. «Das sind nicht mehr so sehr die Großen wie Scientology, sondern viele kleine, deren Hintergrund wir immer erst aufwendig recherchieren müssen», sagt Riede. Bei Zebra waren es 2020 knapp 373 Erstkontakte, 2021 gab es schon 825 Erstanfragen. Für 2022 zeichne sich eine weitere Zunahme der Beratungsanfragen ab, sagt Leiterin Pohl.

Sehr beliebt seien derzeit etwa schamanische Angebote, die mit indianischen Amuletten, Bildern, Symbolen und Musik Stabilität gegen die «böse Welt» draußen versprächen, berichtet Riede.

Viel Geld fließt laut Riede auch für Kurse «völliger Entspannung» mittels einer «energetischen Kopfmassage» an 32 Punkten. Den Teilnehmern der bundesweit und in vielen anderen Ländern angebotenen Kurse werde etwa versprochen, dass durch die Massagen schlechte Erfahrungen aus den Nervenzellen «gelöscht» werden könnten.

«Manche werden regelrecht süchtig danach»

90 Prozent der Kunden seien Frauen, sagt Riede. «Manche werden regelrecht süchtig danach.» Einige hätten in kurzer Zeit 30- bis 40.000 Euro dafür ausgegeben. Gerade bei Krankheiten klammerten sich Betroffene oft an jeden Strohhalm und seien besonders anfällig für Anbieter, die Hoffnung und Wunderheilungen versprechen, so Pohl.

Ein Alarmsignal sei immer, wenn Coaches Lösungen für ganz verschiedene Probleme auf einmal anböten, rät Riede. Teilnehmer sollten auch misstrauisch werden, wenn bei Präsenzveranstaltungen etwa Handys abgegeben werden müssten, Türen abgeschlossen würden oder Veranstaltungen übermäßig lang dauerten und Pausen fehlten.

Natürlich dürfe in Deutschland jeder frei wählen, was er glauben möchte, betont Pohl. Dennoch brauche es auf dem immer bunter und vielschichtiger werdenden Markt der Weltanschauungen so etwas wie eine Verbraucherberatung, die Suchenden dabei hilft, die Spreu vom Weizen zu trennen und auf Risiken und Nebenwirkungen diverser esoterischer Angebote hinweist. Für den spirituellen Endverbraucher sei es oft nicht mehr durchschaubar, ob die Anbieter seriös sind, das Angebot zu ihren Bedürfnissen passt und die Preisgestaltung in einem angemessenen Rahmen liegt.

Die Fachleute wünschen sich deshalb staatlich finanzierte Beratungsstellen in allen Bundesländern - die sind bisher die Ausnahme - und eine bessere Ausstattung der bestehenden Einrichtungen.