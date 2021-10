Filmpreis geht an Maren Eggert

Berlin. Beim Deutschen Filmpreis hat die Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ gleich vier Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Das gab die Deutsche Filmakademie am Freitagabend in Berlin bekannt. Der Film stellt die Frage, ob man sich in einen Roboter verlieben könnte. Er wurde auch für Drehbuch und Regie ausgezeichnet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schauspielerin Maren Eggert gewann zudem eine Lola für die beste weibliche Hauptrolle. Sie spielt im Film eine Wissenschaftlerin, die einen humanoiden Roboter als Partner testen soll. Regisseurin Maria Schrader war per Video zugeschaltet. Sie wäre wahnsinnig gerne selbst in Berlin dabei gewesen, sagte sie während des Abends, könne aber wegen Dreharbeiten in New York nicht kommen.

Maren Eggert wurde für die beste weibliche Hauptrolle geehrt. © dpa

Der Deutsche Filmpreis gilt als wichtigste nationale Auszeichnung in der Branche. Die mehr als 2000 Mitglieder der Deutschen Filmakademie stimmen über viele der Preisträgerinnen und Preisträger ab. Als bester Hauptdarsteller wurde Oliver Masucci für den Film „Enfant terrible“ geehrt. Der Preis für den besten Dokumentarfilm ging an „Herr Bachmann und seine Klasse“. Schauspielerin Senta Berger erhielt einen Ehrenpreis für herausragende Verdienste um den deutschen Film. Auch ein Film ihres Sohnes Simon Verhoeven wurde prämiert – die Komödie „Nightlife“ wurde als besucherstärkster Film ausgezeichnet.

Neben der Komödie „Ich bin dein Mensch“ waren fünf weitere Titel im Rennen um die Goldene Lola: die Literaturverfilmungen „Schachnovelle“ und „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“, die Geheimdienstsatire „Curveball – Wir machen die Wahrheit“ sowie die Dramen „Und morgen die ganze Welt“ und „Je suis Karl“. Dominik Grafs „Fabian oder Der Gang vor die Hunde“ war einer der Favoriten und bekam in der wichtigsten Kategorie den Filmpreis in Silber. Erstmals seit Beginn der Pandemie fand die Verleihung wieder mit großem Publikum statt. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2