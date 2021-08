Feuer erneut entfacht

Athen/Istanbul/Rom. Einsatzkräfte im Mittelmeerraum kämpfen weiter gegen Waldbrände. Die Flammen auf der griechischen Insel Euböa loderten am Dienstag unkontrolliert. In der Türkei entspannte sich die Lage zwar, Wind fachte einen Großbrand im Südwesten aber weiter an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Euböa ist so viel verbrannt, dass das Feuer stellenweise von allein erlischt, weil Flammen keine Nahrung mehr finden. Zum anderen sind die meisten anderen Brände mittlerweile unter Kontrolle.

Mit Wind kämpfen die Einsatzkräfte in der Südwesttürkei. Ein Brand im Bezirk Köycegiz wurde dadurch am Dienstag weiter angefacht. Flammen und Rauch schlugen in die Höhe, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Die Gesamtlage hat sich in der Türkei aber entspannt. Die meisten Brände sind nach offiziellen Angaben unter Kontrolle.

Kritisch ist die Lage dagegen noch in Süditalien. Der Präsident des Nationalparks Aspromonte bat zum wiederholten Mal um Luftunterstützung für das Naturschutzgebiet. Das Gebiet um das Bergmassiv Aspromonte ist wegen seiner einzigartigen Lage und Landschaft unter den Global Geoparks der UN-Kulturbehörde Unesco gelistet. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2