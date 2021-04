Liebe Leserinnen und Leser,

die sogenannte Wetterseite, also die Seite „Aus aller Welt“, gehört zu den beliebtesten, meistgelesenen Seiten einer Tageszeitung. Und ausgerechnet diese Seite fehlte in der Freitagausgabe dieser Tageszeitung. Wir bitten Sie dafür vielmals um Verzeihung und zeigen uns zerknirscht, zumal wir diese Seite – wie immer – mit besonders viel Sorgfalt und Interesse „gebaut“ hatten. Wenigstens war sie in der digitalen Ausgabe dieser Zeitung enthalten . . . Ursache für das Fehlen war übrigens eine technische Panne – ehrlich!

Danke für Ihr Verständnis,

Ihre Redaktion

