Extremhitze und Brände quälen Südeuropa

Athen/Antalya. Im Urlaubsparadies breiten sich die Flammen aus. Dutzende Feuer wüten am Donnerstag entlang der türkischen Mittelmeerküste. „Der ganze Himmel ist orange, Asche und Ruß fallen herunter“, berichtet die Deutsche Kathrin Salgam, die mit Mann und Kind seit Jahren in der Großstadt Manavgat lebt. Die Bilanz ist verheerend: In der Provinz Antalya starben drei Menschen, mehr als 180 wurden verletzt, Häuser brannten nieder. Mit einer Entspannung der Lage ist vorerst nicht zu rechnen: Der Süden Europas wird von einer ungewöhnlich heftigen Hitzewelle heimgesucht.

Auch Hotels evakuiert

Der staatliche Fernsehsender TRT berichtete, in der Mittelmeerstadt Marmaris seien auch Hotels evakuiert worden, nachdem ein Brand nahe der Stadt ausgebrochen war. Auch in der Nähe des Urlaubsortes Bodrum habe ein Hotel evakuiert werden müssen, sagte Pakdemirli. Insgesamt seien 53 Waldbrände in unterschiedlichen Provinzen des Landes ausgebrochen, von denen 36 unter Kontrolle seien, sagte Pakdemirli. Die Löscharbeiten gingen weiter.

Laut dem Minister waren dabei unter anderem 3 Flugzeuge, 38 Hubschrauber und etwa 4000 Rettungskräfte im Einsatz. Das Feuer habe große landwirtschaftliche Flächen zerstört und in großer Zahl Vieh getötet. Ermittlungen zur Ursache der Brände seien im Gange.

Nicht nur in der Türkei, auch in Italien und auf dem Balkan stellen sie sich auf extreme Temperaturen ein. Besonders dramatisch ist die Situation in Griechenland. Dort ist es bereits bis zu 44 Grad heiß – und es wird noch schlimmer.

Höhepunkt am Wochenende

Die griechische Zivilschutzbehörde fordert die Bevölkerung auf, anstrengende Arbeiten und Sport im Freien zu meiden: „Trinken Sie viel Wasser und Fruchtsäfte, duschen sie mehrmals am Tag mit kühlem Wasser und legen Sie, wenn nötig, feuchte Tücher auf Kopf und Hals.“ Ältere Menschen und Kleinkinder sollten während der aus Afrika über das Mittelmeer hereinbrechenden Hitzewelle nicht allein gelassen werden, so der Rat des Zivilschutzes. Der Meteorologe Giannis Kallianos erwartet den Hitzehöhepunkt für das Wochenende. Dann könnten die Temperaturen örtlich auf 45 Grad steigen.

An der Küste erträglicher

Die gute Nachricht für Urlauber lautet: Wer sich in Küstennähe oder auf einer der beliebten Ferieninseln in der Ägäis aufhält, dürfte weniger leiden als im Landesinneren, denn das Meer sorgt für Kühlung. Meteorologen erwarten auf Inseln wie Mykonos und Santorin erträgliche Temperaturen von maximal 35 Grad. Kreta könnte 37 Grad erreichen.

Es ist für die Griechen bereits die zweite große Hitzewelle dieses Jahres. Ende Juni stieg das Thermometer mehrere Tage lang über 40 Grad. Bedenklich ist vor allem die lange Dauer der aktuellen Wärmewelle. Sie weckt Erinnerungen an den Sommer 1987. Er brachte dem Land die schlimmste Hitzekatastrophe seit Menschengedenken.

Die Temperaturen stiegen auf 46 Grad im Schatten, zehn Tage lang fiel das Thermometer nicht unter 40 Grad. Geschätzte 4000 Menschen starben, vor allem im dicht bebauten und sich von Tag zu Tag weiter aufheizenden Athen. Auch deshalb, weil es damals kaum Klimaanlagen in den Wohnungen gab. Um die vielen Opfer bestatten zu können, hoben Bagger vielerorts Massengräber aus. Die Griechen hoffen, dass sich die damalige Katastrophe nicht wiederholt. Die Stadtverwaltungen öffnen seit Mittwoch klimatisierte öffentliche Gebäude für schwitzende Bürger. Eine weitere Gefahr wird dadurch jedoch nicht gebannt: Die extremen Temperaturen begünstigen Waldbrände. Ende August 2007 waren während einer Hitzewelle in mehreren Regionen Hunderte große Waldbrände ausgebrochen.

Die Regierung rief den landesweiten Notstand aus. Über 70 Menschen starben damals in den Flammen. Vor drei Jahren starben bei der bisher schwersten Brandkatastrophe des Landes im Badeort Mati nahe Athen sogar 102 Menschen.

Einen Vorgeschmack auf drohende Feuer gab es bereits am Dienstag: Nordöstlich von Athen brach ein Waldbrand aus, mehrere Häuser wurden beschädigt, viele Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Die Aussichten sind bedrohlich. Wettermodelle lassen erwarten, dass die aktuelle Hitzewelle bis zum 8. August anhalten wird. Das wäre sogar noch länger als im Katastrophensommer 1987.

Die Hitze steht Wissenschaftlern zufolge in Zusammenhang mit der Erderwärmung. „Zehn Tage Dauerhitze, dieses Szenario haben wir in unseren Klimamodellen erst für die 2040er-Jahre erwartet – jetzt kommt es 20 Jahre früher“, so Costas Synolakis, Vorsitzender der griechischen Kommission zur Erforschung des Klimawandels. (mit dpa)