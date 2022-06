Europa als Drehscheibe des Kokainhandels

Den Haag/Hamburg. Ein Rekord jagt den nächsten: 73 Tonnen Kokain sind im vergangenen Jahr allein im Hafen von Rotterdam in den Niederlanden sichergestellt worden – zum Verkaufswert von etwa fünf Milliarden Euro. In Hamburg waren es immerhin mehr als 19 Tonnen – soviel wie niemals zuvor. Doch für die Fahnder sind diese Erfolge auch der bittere Beweis, dass Europa eine Drehscheibe des Kokainhandels geworden ist. „Wir wissen, dass das nur die Spitze des Eisberges ist“, sagt Jan op gen Oorth von Europol in Den Haag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Europa wird heute mehr Kokain angeboten als je zuvor, stellen Europol und die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht im neuesten Bericht über den Kokain-Markt fest. 2020 waren in der EU 214,6 Tonnen beschlagnahmt worden. Ein Rekord, und der wurde 2021 übertroffen: Nach den vorläufigen Daten wurden 240 Tonnen sichergestellt. An der Spitze steht der Hafen von Antwerpen, gefolgt von Rotterdam und dann Spanien.

Für den Kokain-Boom gibt es viele Gründe. Die Produktion in Südamerika stieg nach Angaben von Europol enorm und dadurch auch der Schmuggel. Die Kartelle arbeiten professioneller. „Sie sind wie legale Wirtschaftsunternehmen aufgestellt“, sagt Op gen Oorth. Die Drogenexperten schätzen, dass allein in Kolumbien jährlich 2000 Tonnen Kokain produziert werden. Mehr als 60 Prozent davon komme nach Europa.

Dabei wurden auch die Kontrollen verstärkt. „Aber sie reichen nicht aus angesichts der immensen Liefermengen“, sagt der Europol-Sprecher. Und wenn die Fahnder dann doch einmal zwischen einer Ladung Bananen oder Ananas Pakete mit Kokain entdecken, dann ist das für die Drogenkartelle kaum mehr als Pech. „Die sagen sich: ,Was soll’s?’“, sagt Op gen Oorth. „Diese Verluste nehmen sie in Kauf.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Kokain ist längst nicht nur für Europäer bestimmt, sagt der Sprecher. „Die EU ist zur Drehscheibe geworden für Asien, den Nahen Osten und Australien.“ Die kriminellen Banden nutzten das „Gütesiegel EU“: Ein Container aus der EU werde eben weniger schnell kontrolliert als einer aus Südamerika. dpa