Brüssel. In der Nacht auf Sonntag wird der Uhrzeiger von zwei auf drei Uhr verrückt – dann gilt wieder Sommerzeit. Dabei sollte das Ritual in der Europäischen Union eigentlich in diesem Jahr beendet werden. Bei einer Online-Umfrage der EU-Kommission 2018 waren 84 Prozent der Teilnehmer für ein Ende des Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit. In Deutschland gilt die Zustimmung als besonders groß. Als Gründe nannten die Teilnehmer etwa, dass die Umstellung ihrer Gesundheit schade. Das EU-Parlament stimmte im März 2019 dafür, die Zeitumstellung 2021 abzuschaffen.

Berlin will Folgenabschätzung

Doch die 27 Mitgliedstaaten haben im Rat der EU bislang keine gemeinsame Position gefunden. Auch zum Ärger der Abgeordneten des EU-Parlaments: Dessen Vizepräsidentin Katarina Barley (SPD) sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, das Thema sei ein Beispiel dafür, wie häufig Gesetzesvorhaben im Rat der Mitgliedstaaten versandeten. Laut einer Sprecherin des Wirtschaftsministeriums will die Bundesregierung verhindern, dass es Inseln aus Sommer- und Winterzeit in Europa gibt.

Zudem erwartet die Bundesregierung von der Kommission die Vorlage einer Folgenabschätzung, um das Thema im Rat „zielführend“ behandeln zu können. Deutschland hat das Thema den Angaben zufolge bei der Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr nicht vorangetrieben. Und die Kommission teilt auf Anfrage mit, dass eine Folgenabschätzung nicht notwendig sei.

Den Deutschen wäre übrigens eine Umstellung auf die Sommerzeit lieber: Laut einer repräsentativen Studie der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe und des Marktforschungsinstituts mo’web research fordert die Mehrheit eine dauerhafte Sommerzeit. Dann wäre es im Winter morgens länger dunkel, bliebe aber abends länger hell.

Auch Portugal scheint das Thema während seiner aktuellen Ratspräsidentschaft nicht als vorrangig einzustufen. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland hat den Glauben daran ohnehin schon verloren: 63 Prozent der Befragten haben das Projekt auf absehbare Zeit abgeschrieben, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der DAK-Gesundheit ergeben hat. dpa