ESC kommt nach Turin

Turin. Italien wird den Eurovision Song Contest (ESC) 2022 in Turin ausrichten. Die Industrie- und Autostadt im Piemont setzte sich gegen 16 andere Bewerber durch, wie die Organisatoren am Freitag mitteilten. Zugleich wurden die Termine für den TV-Musikwettbewerb verkündet: Das große Finale steigt am Samstag, den 14. Mai, in der Mehrzweckhalle PalaOlimpico, einer der größten Arenen Italiens. Am 10. und 12. Mai stehen die Halbfinals an.

Neben Turin hatten es auch Mailand, Bologna, Rimini und Pesaro in die Auswahl der letzten fünf Kandidaten geschafft. Rom war schon davor gescheitert. Das hatte zu Misstönen in der Hauptstadt und Kritik an Bürgermeisterin Virginia Raggi geführt – sie wurde jüngst nach fünf Jahren abgewählt. Bitter war das Aus Roms auch, weil die Band Måneskin aus Rom kommt, die den ESC in diesem Jahr gewonnen und Italien damit nach 1965 (Neapel) und 1991 (Rom) zum dritten Mal das Recht auf die Ausrichtung des Events gesichert hatte. Die vierköpfige Band war mit ihrem Song „Zitti e buoni“ im Mai in Rotterdam erfolgreich. dpa