ESC-Kandidat Jendrik muss auf viel ESC-Feeling verzichten

Der Hamburger Jendrik Sigwart (26) muss als deutscher Teilnehmer des Eurovision Song Contests (ESC) in den Niederlanden coronabedingt auf viel ESC-Feeling verzichten.

So ist für den in Osnabrück ausgebildeten Musicalsänger nicht nur bis zum 12. Mai Quarantäne daheim Pflicht, auch in Rotterdam sind die Regeln streng. «Wir dürfen nur vom Hotel zu den Messehallen und zurück», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Auch das Kennenlernen der anderen Teilnehmer werde deshalb kaum möglich sein. «Ich bin ganz froh, dass ich meine Freunde dabei habe mit auf der Bühne. Dann können wir im Hotel wenigstens irgendwie zusammen die Zeit verbringen.»

Der ESC 2021 startet am 18. Mai mit dem ersten Halbfinale. Im Finale am 22. Mai tritt Jendrik mit seinem selbst geschriebenen Lied «I Don't Feel Hate» auf. 2020 war der Wettbewerb wegen der Corona-Pandemie zum ersten Mal in seiner Geschichte abgesagt worden.

