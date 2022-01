„Es geht nicht um mein Ego“

Berlin. AdUnit Mobile_Pos2 AdUnit Content_1 Ob „Malcom X“, „Training Day? oder „American Gangster?, Denzel Washington ist längst eine Hollywood-Legende. So gesehen ist es auch nur konsequent, dass der 67-jährige zweifache Oscargewinner eine der legendärsten Rollen der Geschichte spielt – den Titelhelden von „The Tragedy of Macbeth“ (seit 14. Januar auf dem Streaming-Dienst „Apple TV+“). Aber im Gespräch lässt er mit einer gesunden Portion Selbstironie und Nüchternheit keine falsche Ehrfurcht aufkommen.

Sie sind einer der gefeiertsten Schauspieler Hollywoods, zwei Oscars inklusive. Ist Shakespeare für Sie ein Kinderspiel?

US-Schauspieler Denzel Washington spielt in „The Tragedy of Macbeth“ eine der legendärsten Rollen der Geschichte. © Lisa Ducret/dpa

Denzel Washington: Absolut nicht. Shakespeare ist ein harter Brocken, eine der größten Herausforderungen überhaupt. Das fängt bei der Sprache an. Ich musste ja den gesamten Text analysieren, damit ich sichergehen konnte, dass ich den auch komplett verstehe. Ich muss ja wissen, was ich da sage und warum ich es sage. Da ist keine Improvisation möglich, ich kann mir nichts einfallen lassen. Es gibt Regeln, und an denen kann ich nicht rütteln.

Wirklich nicht?

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Washington: Shakespeare ist erwiesenermaßen einer der größten Autoren der Geschichte. Und du kannst nur versuchen, ihm gerecht zu werden. Der ganze Druck lastet auf den Filmemachern und den Schauspielern. Einen „Macbeth“ gibt es schon, die Frage ist: Erreichen wir dieses Niveau?

Ist ein Shakespeare noch relevant?

Washington: Es gab nie einen Moment, wo er nicht relevant war.

„Macbeth“ scheint ja auch ganz besonders in die heutige Zeit zu passen, in der machthungrige Politiker und Populisten die Schlagzeilen bestimmen. Haben Sie das bei der Arbeit an Ihrer Rolle auch so empfunden?

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Washington: Offen gestanden überlasse ich solche Interpretationen lieber dem Publikum. Das ist die Aufgabe der Zuschauer. Aber mir hilft das nicht bei meiner Arbeit. Ich denke nie darüber nach, was meine Rolle mit der heutigen Welt zu tun hat. Mein Job besteht darin, den Text zu studieren und die Rolle zu interpretieren. Ich versuche einfach, diese Person richtig hinzubekommen, und zwar so ehrlich und authentisch wie möglich. Wer ist dieser Typ? Warum existiert er? Warum tut er das, was er tut? Für mich ist es schlicht eine Geschichte über einen Mann, der seine Seele an den Teufel verkauft hat.

Die Tatsache, dass Sie als Afroamerikaner diese Rolle spielen, kann man aber auch als politisches Statement betrachten.

Washington: Sagen wir’s so: Die Zeiten haben sich verändert. Im Studium habe ich Othello gespielt. Aber als ich anfing, hätte mir nie jemand Macbeth angeboten, und auch sonst hätte kein Mensch meiner Hautfarbe diese Rolle bekommen, jedenfalls nicht im Film. Bestenfalls hätte man mich als Macbeths besten Freund besetzt.

Man kann das Ganze auch als Parabel über persönlichen Ehrgeiz und Erfolgsgier sehen. Wie halten Sie diese Tendenzen bei sich im Zaum?

Washington: Ich weiß einfach, dass sich die ganze Welt nicht um mich dreht. Es geht nicht um mein Ego. Demut ist für mich eine wichtige Eigenschaft.

Aber jedes Ego kann mal außer Kontrolle geraten …

Washington: Dafür gibt es ein gutes Rezept. Und das heißt: Ehe. Meine Frau sorgt schon dafür, dass ich nicht abhebe.

Im nächsten Jahr feiern Sie Ihren 40. Hochzeitstag. Das muss man erst einmal schaffen.

Washington: Auch hierfür habe ich eine Erklärung. Und zwar tue ich einfach immer, was meine Frau sagt. Das ist das Geheimnis einer glücklichen Ehe.

Aber Ihr Ego wird doch auch in dieser Branche immer wieder gestreichelt. Ihre Kollegin Frances McDormand meinte, Sie seien geboren, um Macbeth zu spielen.

Washington: Das ist natürlich ein schönes Kompliment. Dankeschön. Aber nur weil jemand für eine Rolle geboren ist, heißt das noch lange nicht, dass er darin auch gut ist.

Offizielle Bestätigung bekommen Sie aber auch durch die baldigen Preisverleihungen. Eine Oscar–nominierung für „Macbeth“ sollte Ihnen sicher sein.

Washington: So etwas kannst du nie vorhersehen. Mir ist es wichtig, dass dieser Film so viele Zuschauer findet wie möglich, und dann warten wir einfach ab, was passiert.

Es fällt Ihnen offenbar nie schwer, die Dinge aus einer bescheidenen Perspektive zu sehen?

Washington: Ich muss schon daran arbeiten. Das erfordert ständige Übung. Ich will einfach ein guter Mensch sein. Aber die Welt tut das ihre, um mir mein positives Gefühl zu nehmen. Ich beginne jeden Morgen mit einer gesunden Dosis davon, und dann schöpft jeder ein bisschen was davon ab. Zuletzt muss ich diesen Eimer Selbstwertgefühl wieder auffüllen – mit Gebeten, guten Gedanken und Lachen.

Und gibt es etwas, was Sie antreibt?

Washington: Die Tatsache, dass ich nicht jünger werde. Ich will noch bestimmte Rollen spielen, denn ich höre die Uhr ticken. Wenn du dich dem Ende näherst, gibt das dem Ganzen eine besondere Dringlichkeit.