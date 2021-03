Duisburg. Thomas Gottschalk (Bild links) hat erstmals Dieter Bohlen (Bild rechts) als Juror bei der Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ersetzt. „Auch Titanen können stürzen, und das ist dem Dieter passiert“, meinte Gottschalk über den verhinderten Bohlen. Dieser hatte sich wenige Tage zuvor überraschend krankgemeldet. Er war fast 20 Jahre Juror bei DSDS. RTL hatte bereits angekündigt, bei der Show, ohne ihn auskommen zu wollen – bei Halbfinale und Finale der laufenden Staffel sollte er aber noch dabei sein. Bohlen äußerte sich kurz vor Beginn der Liveshow in einem Instagram-Video, in dem er topfit wirkte. Er habe „superviele Angebote“ bekommen. „Ich plane Großes, und ihr werdet von mir hören.“

Gottschalk und Bohlen liefern sich immer wieder Wortgefechte in der Öffentlichkeit. 2012 saßen beide beim „Supertalent“ in der Jury, was nicht besonders gut klappte.

Gottschalk gab sich in seiner ersten Sendung gewohnt humorvoll: „Mit Dieter habt ihr am Mittelmeer gesessen, mich habt ihr nach Duisburg in die Werkhalle geschleift“ meinte er zu dem Veranstaltungsort. 3,22 Millionen Menschen verfolgten die Liveshow – ein Anteil von 11,8 Prozent. Das Halbfinale mit Gottschalk konnte sich im Vergleich zur Ausgabe der Vorwoche sogar verbessern: Am 20. März hatten 2,98 Millionen Leute eingeschaltet (9,8 Prozent). Beim Halbfinale der vorangegangenen Staffel waren es 3,67 Millionen (11,2 Prozent). dpa (Bilder: dpa)