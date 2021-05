Erste Rolle für Spacey nach Vorwürfen sexueller Übergriffe

Los Angeles (dpa) - Die Karriere des US-Schauspielers Kevin Spacey (61) lag nach Vorwürfen sexueller Übergriffe seit Herbst 2017 brach. Doch nun hat der zweifache Oscar-Preisträger («Die üblichen Verdächtigen», «American Beauty») ein Rollenangebot aus Italien bekommen, wie US-Medien berichteten.

«Ich freue mich sehr, dass Kevin für meinen Film zugesagt hat», sagte der italienische Schauspieler Franco Nero (79, «Django Unchained», «Der Fall Collini») dem US-Sender ABC News. «Ich halte ihn für einen großartigen Schauspieler und freue mich auf den Drehstart».

Franco Nero ist bei dem geplanten Film «L’uomo Che Disegnò Dio» als Hauptdarsteller und Regisseur an Bord. Produzent Louis Nero teilte dem Branchenblatt «Variety» mit, dass Spacey eine kleinere Rolle als Polizeidetektiv übernehmen soll. Spacey machte keine Angaben zu den Filmplänen. Über den Drehbeginn in Italien wurde zunächst nichts bekannt.

Im Herbst 2017 waren im Zuge der #MeToo-Debatte Vorwürfe von sexuellen Übergriffen und Belästigungen gegen Spacey laut geworden. Mehrere Kläger gingen vor Gericht, doch einige Klagen wurden zurückgezogen oder wegen Verjährung abgewiesen. Zwei Männer warfen dem Schauspieler im vorigen Jahr in New York vor, er habe sie als Minderjährige in den 80er Jahren missbraucht.

Der einst gefeierte Hollywood-Star hat sich seit 2017 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein Auftritt in dem Film «Alles Geld der Welt» (2017) von Regisseur Ridley Scott wurde herausgeschnitten. Der Streaming-Dienst Netflix kündigte damals die Zusammenarbeit mit Spacey für die preisgekrönte Serie «House of Cards» auf. Die Serie ging ohne ihn zu Ende.

