Erste E-Fähre auf dem Bodensee

Konstanz. Die E-Fähre „Insel Mainau“ soll nach fast zwei Jahrhunderten nichts weniger als das Ende des Zeitalters von Dampf und Diesel auf dem Bodensee einläuten. 198 Jahre nach der Jungfernfahrt des Dampfschiffs „Wilhelm“ vom deutschen ans Schweizer Ufer soll der Katamaran als erstes Passagierschiff mit Elektroantrieb auf dem See die Insel Mainau mit dem nördlichen Ufer verbinden. Am Sonntag stand am Anleger der Blumeninsel die feierliche Taufe an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Willen der Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) in Konstanz soll das nur der Anfang sein: Bis zum Jahr 2035 wolle man alle 16 Schiffe der Flotte auf umweltfreundliche Antriebe umstellen, sagt eine Sprecherin. „Der Bodensee soll eine Modellregion für eine klimaneutrale Zukunft der Fahrgastschifffahrt werden.“ Bisher sind die Ausflugsschiffe und Fähren der BSB, die größte Passagierflotte auf dem See, ausnahmslos mit Diesel unterwegs.

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann will das möglichst schnell ändern. Angesichts des Klimawandels „müssen alle erforderlichen Anstrengungen unternommen werden, um das Ziel klimaneutrale Mobilität bei allen Verkehrsträgern zu erreichen“, sagt der Grünen-Politiker. Der Bodensee biete dabei „ideale Voraussetzungen“ als Modellregion für CO2-freie Schifffahrt – „mit überregionaler Strahlkraft“.

Bayern als Vorreiter

Mehr zum Thema Energie Umwelthilfe klagt gegen Erdgasförderung in der Nordsee Mehr erfahren Machen Amazonas: Himmlisch grüne Hölle Mehr erfahren Verkehr Fahrrad-Produktion im ersten Halbjahr gesunken Mehr erfahren

Andernorts ist man bei der Umrüstung auf nachhaltigere Antriebe schon weiter: 20 der 33 Fahrgastschiffe der Bayerischen Seenschifffahrt schippern schon elektrisch betrieben über Ausflugsseen im Freistaat. Die 19 kleinen Schiffe am Königssee im Berchtesgadener Land sind sogar schon seit dem Jahr 1909 mit Batterien unterwegs, die nachts geladen werden. Die 13 übrigen Fahrgastschiffe verbrennen seit gut drei Jahren immerhin einen synthetischen Kraftstoff, der Angaben des Herstellers zufolge mehr als ein Drittel weniger Stickoxide ausstößt als herkömmlicher Diesel.

Am Bodensee könnten bis 2025 zwei weitere klimaschonender angetriebene Schiffe zur BSB-Flotte stoßen. Bewährt sich E-Katamaran Artemis bis Ende 2023 im Fährbetrieb, will die BSB ein weiteres baugleiches Elektroschiff in Auftrag geben. Die Schwesterfähre könnte dann 2025 in Betrieb gehen. dpa