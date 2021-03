Wels. Gleich zu Prozessbeginn am Landgericht Wels in Österreich ein besondere Hinweis: „Ich spreche sie als ’Herr Hannover’ an“, machte Richterin Teresa Bergthaler klar. In Österreich sind Adelstitel seit 1919 verboten. Der Angeklagte: Ernst August von Hannover. Doch zu einer wirklichen Befragung kam es am Dienstag nicht. Der 67-Jährige verlas zunächst eine Entschuldigung. „Ich übernehme die Verantwortung, bedauere das Geschehene außerordentlich und bin bereit, für die Schäden aufzukommen“, sagte er.

Nach zehn Zeugen und knapp sieben Stunden Verhandlung das Urteil: Wegen verbaler und tätlicher Attacken auf Polizisten und ein Verwalter-Ehepaar im Zustand voller Berauschung erhielt der Welfenprinz zehn Monate Haft auf Bewährung. „Sie müssen nicht ins Gefängnis“, beruhigte ihn die Richterin. Dem Urenkel des letzten deutschen Kaisers hatten bis zu drei Jahre Haft gedroht. Die Verteidigung, die einen Freispruch gefordert hatte, und die Staatsanwaltschaft gaben keine Erklärung ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. dpa