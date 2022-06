Erneute Hochzeit

Los Angeles. Ihre Heiratsabsichten haben Britney Spears (40) und ihr Verlobter Sam Asghari (28) immer wieder bekundet. Erst vor einem Monat postete die Sängerin auf Instagram ein Foto von ihrer neuen Katze auf weißem Tüllstoff. „Das ist der Schleier für mein Hochzeitskleid“, schrieb Spears dazu. Einen Termin verriet das Paar aber nicht. Doch nun ist es passiert: Vor Dutzenden Promi-Gästen hat sich das Paar am Donnerstagabend (Ortszeit) auf Spears’ Anwesen im kalifornischen Thousand Oaks das Ja-Wort gegeben. „Ich bin völlig begeistert, dass der Tag da ist und sie verheiratet sind“, teilte Asgharis Sprecher Brandon Cohen nach der Zeremonie mit. „Ich weiß, dass er (Asghari) sich dies seit langem gewünscht hat.“

Ein Ehepaar: Sängerin Britney Spears und Sam Asghari.

Die Trauung fand nach übereinstimmenden Medienberichten vor rund 60 Gästen statt. Laut „People.com“ waren Sängerin Madonna, Schauspielerin Drew Barrymore, Reality-Star Paris Hilton und Modeschöpferin Donatella Versace eingeladen. „Eonline.com“ postete Fotos von der Ankunft der prominenten Hochzeitsgäste.

Am Set kennengelernt

Auf der Gästeliste fehlten laut „TMZ.com“ Britneys Eltern und ihre jüngere Schwester Jamie Lynn - mit ihrer Familie ist die Sängerin schon lange und zutiefst zerstritten.

Asghari hatte sie 2016 am Set ihres Musikvideos „Slumber Party“ kennengelernt, in dem er ihren Liebhaber spielte. Am Neujahrstag 2017 machte die Sängerin von Hits wie „Oops! ... I Did It Again“, „Baby One More Time“ und „Gimme More“ ihre Beziehung mit Asghari auf Instagram offiziell bekannt. In ihren Social-Media-Posts wirken die beiden unzertrennlich. Im vorigen September hielt er um ihre Hand an.

Für die Sängerin ist es bereits die dritte Hochzeit. Spears war im Jahr 2004 mit ihrem Jugendfreund Jason Alexander verheiratet, allerdings nur für insgesamt 55 Stunden. Die Ehe wurde annulliert. Wenige Monate später heiratete sie den Tänzer Kevin Federline. Mit ihm hat sie zwei Söhne, Sean Preston (16) und Jayden James (15). Das Paar trennte sich im Jahr 2007. dpa