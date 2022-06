Erneut Waldbrand im Kreis Offenbach - Brandstiftung vermutet

Offenbach/Main. In der Nähe der hessischen Ortschaft Hainburg (Kreis Offenbach) ist es zum wiederholten Male binnen kurzer Zeit zu einem Waldbrand gekommen.

Eine Fläche von etwa 5000 Quadratmetern stand am Sonntagnachmittag in Flammen. Es war bereits der vierte Brand in dem Gebiet an diesem Wochenende, den die Feuerwehr bekämpfen musste. «Wir haben Hinweise dafür, dass es sich um Brandstiftung handelt», sagte ein Sprecher der Polizei.

Am Freitag war aus einem Waldstück in der Gemarkung des Hainburger Ortsteils Hainstadt der erste Brand gemeldet worden. Die Polizei vermutet, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. In dem Wald waren seit März sechs weitere Brände bekämpft worden. Im letzten Fall brannten nachts am Bauhof von Seligenstadt dort gelagerte Pflanzenabfälle. Auch hier hält die Polizei es für unwahrscheinlich, dass sich das Feuer selbst entzündet hat. Zwischen beiden Brandorten liegen nur wenige Kilometer.

Am frühen Samstagmorgen stand - diesmal wieder in Hainstadt - ein Holzlager in einer Gartenanlage in Flammen. Das dort gelagerte Holz und der Unterstand brannten laut Polizei völlig ab. Zudem gerieten mehrere Bäume in Brand.