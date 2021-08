Erneut Verdächtiger festgenommen

Dresden. Mehr als anderthalb Jahre nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden hat die Polizei am Donnerstag in Berlin einen sechsten Tatverdächtigen festgenommen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Dresden mitteilten, wurde der 23-Jährige in einer Wohnung in Berlin-Treptow gestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schweren Bandendiebstahl und Brandstiftung vor. Die sechs Tatverdächtigen sollen aus der historischen Schatzkammer in Dresden am 25. November 2019 Schmuckstücke aus Diamanten und Brillanten des 17. und 18. Jahrhunderts erbeutet haben. Von den Juwelen fehlt jede Spur. epd

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1