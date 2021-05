Ermittlungen zur Ursache dauern an

Rom/Stresa. Fahnen auf halbmast und Politiker, die innehalten: Es ist Dienstag, Tag zwei nach dem Unglück am norditalienischen Monte Mottarone mit 14 Toten. Noch ist unklar, wie es am Sonntag zu dem Absturz der Gondel kommen konnte. An der Talstation im Ort Stresa am Lago Maggiore legten Menschen Blumen und Kerzen nieder. Papst Franziskus drückte am Dienstag den Opfern und ihren Familien seine Anteilnahme aus. Italiens Infrastrukturminister bat die Organisatoren des Giro d’Italia, eine für Freitag geplante Bergetappe über den Monte Mottarone aus Respekt zu verlegen.

In der italienischen Presse wurde von einer halbstündigen Unterbrechung des Bahnbetriebs am Samstag, einen Tag vor dem Unglück, berichtet. Erst seit Samstag dürfen Seilbahnen in Italien wieder Ausflügler transportieren. Die ermittelnde Staatsanwältin sagte, man werde die Unterbrechung untersuchen, wisse aber noch nicht, ob sie etwa mit dem Unfall zu tun habe. Ermittelt wird zudem, weshalb das Notbremssystem nicht funktioniert hatte.

Video beschlagnahmt

Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte das Video einer Überwachungskamera, das den Unfall zeigt. Darauf sei zu sehen, wie sich die Gondel kurz vor der Bergstation am Monte Mottarone befunden habe, als ein Seil riss und die Kabine abstürzte, sagte eine Staatsanwältin. Mehrere der 15 Passagiere wurden aus der Gondel geschleudert. Sie blieb am Ende an einem Baum hängen. 13 Menschen – Italiener und eine israelische Familie - starben an der Unfallstelle. Zwei schwer verletzte Kinder wurden in eine Klinik in Turin geflogen, wobei eines noch am Abend starb. Nur ein Junge, der seine Eltern verlor, überlebte.

Ein Mitarbeiter eines italienischen Medienunternehmens, der zwei Tage nach dem Unglück in der Nähe filmen wollte, starb am Monte Mottarone. Der Mann hatte der Bergrettung zufolge einen Herzstillstand. Auch Sanitäter konnten ihn nicht mehr retten. dpa

