Er galt als Revolutionär der Branche

Tokio. Die Modewelt trauert: Der revolutionäre japanische Modeschöpfer Issey Miyake, berühmt für seine innovativen Stile und Parfüms, ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Der in Hiroshima geborene Designer erlag einen Tag vor dem 77. Jahrestag des US-Atombombenabwurfs auf seine Geburtsstadt – am 5. August – einer Leberkrebs-Erkrankung, wie sein Büro am Dienstag bekanntgab.

Der japanische Designer Issey Miyake ist gestorben. © Franck Robichon/EPA/dpa

Seit den 70er Jahren verfolgte Miyake das Konzept, Kleidung aus einem einzigen Stück Stoff herzustellen. Der Japaner, der auch das Design für die schwarzen Rollkragenpullis von Apple-Gründer Steve Jobs (1955-2011) entwarf, baute in seiner langen Karriere eine globale Marke auf. Dazu gehören Modekollektionen für Damen und Herren, Taschen, Uhren und Parfüms.

Grafikdesign studiert

Miyake wurde am 22. April 1938 in Hiroshima geboren. Er war gerade einmal sieben Jahre alt, als sich die Stadt durch eine Atombombe der USA in ein Inferno verwandelte. Als Erwachsener sprach er nicht gern darüber. Er wolle nicht als „der Designer, der die Atombombe überlebte“ genannt werden, schrieb Miyake 2009 in der „New York Times“. „Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich immer noch Dinge, die niemand jemals erleben sollte“, so Miyake. Seine Mutter starb drei Jahre später an den Folgen der Strahlung. Er wolle lieber an Dinge denken, schrieb Miyake, „die erschaffen, nicht zerstört werden können und die Schönheit und Freude bringen“.

Miyake studierte Grafikdesign an einer Kunsthochschule in Tokio. 1963 präsentierte er seine ersten Entwürfe. Nach Aufenthalten in Paris und New York kehrte er 1970 nach Tokio zurück und gründete das Miyake Design Studio. 1971 erschien dann die erste Kollektion seines Modelabels, die er in New York präsentierte. Während seiner langen Karriere arbeitete er mit traditionellen und modernen Modetechniken. In den 1980er Jahren wurde er als einer der revolutionärsten Designer der Welt gefeiert. dpa