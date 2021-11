Epsteins Mädchenjägerin vor Gericht

Washington. Liebhaberin. Freundin. Komplizin. Quasi-Zuhälterin. Buchhalterin eines Pädophilenrings. Über Ghislaine Maxwell sind viele Etiketten im Umlauf. Seit sich der Sexualverbrecher und Multimillionär Jeffrey Epstein 2019 in seiner Gefängniszelle nach offizieller Lesart aufgehängt und damit der Justiz entzogen hat, gilt seine langjährige Vertraute als Schlüssel zu einer widerlichen Geschichte von Geld und Machtmissbrauch. Die 59-Jährige steht ab nächsten Montag in New York vor Gericht. Sie soll zwischen 1994 und 2004 systematisch minderjährige Mädchen, einige nicht älter als 14, für den Investmentbanker rekrutiert haben.

Beschwerde eingelegt

Bei einer Verurteilung drohen der tief gefallenen Society-Dame, die bisher alle Anklagepunkte bestreitet, bis zu 80 Jahre Gefängnis. Nachdem er sie sexuell ausnutzte, lieh Epstein die Frauen wie Ware an mächtige Dritte aus, sagt die Anklage. Einer der Empfänger soll auch Prinz Andrew aus dem englischen Königshaus gewesen sein.

Auf der Gerichtsskizze werden Ghislaine Maxwell die Fesseln entfernt.

Ihre Masche laut Staatsanwalt Damian Williams: Maxwell, der Opfer wie Teresa Helm nachsagen, sie sei eine „meisterhafte Manipulatorin menschlicher Gefühle“, hat Mädchen auf der Straße, in Schönheitssalons oder in Einkaufszentren angesprochen und in ihr Vertrauen gezogen. Danach folgten Einladungen ins Kino, zum Essen und Einkaufen. Irgendwann kam Sex ins Spiel. Wenn eine Epstein-„Massage“ in abgeschirmten Domizilen in den USA, Europa und der Karibik im Geschlechtsakt endete, war sie laut Anklage oft Zuschauerin. Oder sie machte mit.

Die Verteidigung dagegen versucht, Maxwell, deren Vorname aus dem Französischen stammt und „Geisel“ bedeutet, als Opfer und Sündenbock darzustellen. Dass man ihr den Prozess mache, sei eine krampfhafte Ersatzhandlung, sagte ihre Verteidigerin Bobbi Sternheim. In Wahrheit gehe es um Epstein. Mithilfe der Gedächtnisspezialistin Elizabeth Loftus will die Verteidigung die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen erschüttern, die unter Pseudonym oder nur mit Vornamen aussagen dürfen. Für die Gerichtszeichner sind sie tabu. Bei einer Anhörung erklärte die Tochter des verstorbenen Zeitungszars Robert Maxwell jüngst selbstbewusst: „Ich habe keine Straftaten begangen.“ Der Auftritt mit frisch geschnittener Frisur, elegantem Rollkragenpullover und launigen Zwiegesprächen mit ihren Anwälten stand in krassem Kontrast zu Maxwells Lamento vorher.

Demnach werde sie im für Ratten, Gewalt und Baufälligkeit berüchtigten Metropolitan Detention Center in Brooklyn regelmäßig „erniedrigt“. Nachts leuchteten Wärter alle 20 Minuten mit der Taschenlampe in ihre knapp fünf Quadratmeter große Einzelzelle. Replik der Justiz: Reine Vorsichtsmaßnahme, um einen Suizid wie bei Epstein zu verhindern. Das Essen hinter Gittern sei voller Maden und darum ungenießbar, klagte die an Gourmetküche gewohnte Maxwell und bezeichnete sich als „gebrechlich und schwach“.

Derweil würden die Geschworenen, deren akribische Auswahl in dieser Woche abgeschlossen wird, mit tendenziöser Berichterstattung „über mich vergiftet“, sagte sie einer britischen Postille. Zwei ihrer Anwälte haben jetzt bei den Vereinten Nationen Beschwerde eingelegt. Es werden „inhumane Haftbedingungen“ angeführt. Außerdem könne Maxwell nicht mit einem fairen Verfahren rechnen, weil Medien und Publikum voreingenommen seien.

Über allem wabert in High-Society-Kreisen zwischen New York und Miami nach einem Bericht des Magazins „Rolling Stone“ eine ängstlich gestellte Frage: Wird Ghislaine Maxwell (gesprochen: „Gielähn“) über all die großen Namen, die in Epsteins Orbit kreisten, auspacken, um sich dadurch Strafmilderung zu verschaffen?

Hohes Fluchtrisiko

Bill Gates, Prinz Andrew, Bill Clinton und Donald Trump sind nur einige unter vielen. Nach ihrer Festnahme im Sommer 2020 in einem Nobel-Versteck in der Nähe von Boston sagte der Ex-Präsident kryptisch: „Ich wünsche ihr alles Gute, was auch immer es ist.“

Maxwell kann es brauchen. Ihre Top-Anwälte, für die sieben Millionen Dollar Honorar beiseitegelegt sind, stellten viermal Antrag auf Freilassung gegen Kaution. Selbst eine angebotene Zahlung von 28 Millionen Dollar war Richterin Alison J. Nathan nicht geheuer. Begründung: Fluchtrisiko. Ghislaine Maxwell ist reich, hat drei Pässe (USA, England, Frankreich) und Netzwerke weltweit. Ihren 60. Geburtstag wird sie über Weihnachten voraussichtlich im Gefängnis verbringen.