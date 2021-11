Emotionales Wochenende für die Queen

Windsor. Trauer um den geliebten Ehemann, Freude über die kommende Generation: Zu ihrem 74. Hochzeitstag hat Queen Elizabeth II. (95) ein emotionales Wochenende erlebt. Erstmals musste die Königin den 20. November ohne Prinz Philip begehen, der am 9. April im Alter von 99 Jahren gestorben war. Das Paar hatte 1947 in der Londoner Westminster Abbey geheiratet. Es war die längste Ehe eines britischen Monarchen in der Geschichte.

Eine schöne Note zu dem royalen Wochenende erwarteten britische Boulevardblätter hingegen von einer Doppel-Taufe. Wie „Sun“ und „Mirror“ übereinstimmend berichteten, sollten am Sonntag nahe der königlichen Residenz Schloss Windsor zwei Urenkel der Queen getauft werden: August Brooksbank, geboren am 9. Februar und Sohn von Prinzessin Eugenie, und Lucas Philip, geboren im März, Sohn von Queen-Enkelin Zara Tindall. Es wäre nach allgemeiner Kenntnis die erste Doppel-Taufe im Königshaus.

Weihwasser aus dem Jordan

Am 20.11.1947 hatte Elizabeth ihren Mann Philip geheiratet.

Die Queen wolle persönlich an dem Ereignis teilnehmen, obwohl sie zuletzt gesundheitlich angeschlagen war, hieß es in den Berichten. „Ihre Majestät ist sehr darauf bedacht, dabei zu sein, da sie weiß, wie wichtig dies für ihre Enkel und Urenkel ist“, zitierten die Blätter eine Quelle am Hof. Dass eine königliche Taufe bevorstand, galt als gesichert. Thronfolger Prinz Charles (73) brachte von einer Dienstreise in den Nahen Osten mehrere Fläschchen mit Wasser aus dem Jordan mit – von der Stelle, an der Jesus getauft worden sein soll. Das Weihwasser wird von den Royals stets zu Taufen genutzt.

Zuletzt verhinderte ein Rückenleiden die Teilnahme der Monarchin an öffentlichen Terminen, vor einem Monat verbrachte sie eine Nacht im Krankenhaus. Allerdings empfing sie vor wenigen Tagen den scheidenden Generalstabschef Nick Carter zu einer persönlichen Audienz auf Schloss Windsor. dpa

