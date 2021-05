Emilia und Noah führen Rangliste an

Wiesbaden. Emilia und Noah sind im vergangenen Jahr die häufigsten Erstnamen bei Neugeborenen gewesen. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) am Montag in Wiesbaden bekannt. Bei den Mädchen landet Hanna(h) auf Platz zwei, gefolgt von Emma. Bei den Jungen liegen Leon und Paul auf den weiteren Rängen.

AdUnit urban-intext1

Der Blick auf die Top Ten der weiblichen Namen zeigt eine ziemliche Monotonie: Mit Sophia/Sofia, Mia, Lina, Mila, Ella, Lea(h) oder Clara/Klara (Plätze 4 bis 10) finden sich dort knappe, sich ähnelnde Namen, die alle auf den Vokal A enden. „Das ist sehr auffällig – und sehr feminin“, sagte Damaris Nübling, Sprachwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Namensforschung an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz.

Mohammed in Berlin ganz vorn

Diverser kommen die Jungen daher. Hier konnte Vorjahressieger Noah den Spitzenplatz bei den Erstnamen behaupten. Eine Überraschung findet sich auf Platz vier mit Aufsteiger Mat(h)eo/Matt(h)eo, der laut den Angaben gleich neun Plätze nach vorne geklettert ist. „Solche Sprünge sind in den letzten Jahren selten gewesen“, heißt es bei der GfdS. Auch in den einzelnen Bundesländern variierten die Namen stärker. So liegt in Bremen und Berlin der Vorname Mohammed auf Platz eins. „Das sind die Stadtstaaten mit viel Zuzug“, erklärte Nübling. Bundesweit nehme der Name Platz 22 ein.

Und welche Kriterien spielen bei der Namensauswahl eine Rolle? „Umfragen bestätigen: 80 Prozent der Eltern sagen, sie wählen den Namen nach dem Klang aus“, so Nübling. Die GfdS-Experten befassen sich jedes Jahr auch mit mehreren Hundert neuen Namen. Grünes Licht gab es 2020 unter anderem für Norge, Aura und Blin. Nicht zugelassen wurden Namen wie König, Smiley, Hustle und Ende. dpa

AdUnit urban-intext2