Emilia und Noah am beliebtesten

Ahrensburg. In die Top-10-Liste der beliebtesten Vornamen ist leichte Bewegung gekommen: Während bei den Mädchen der Name Emilia weiterhin auf Platz 1 des Rankings des Vornamen-Experten Knud Bielefeld steht, ist Noah nach 2020 nun erneut an der Spitze gelandet. „Beide Namen sind schon länger in den Top Ten“, sagte Bielefeld der Deutschen Presse-Agentur in Ahrensburg (Schleswig-Holstein). Der Hobby-Namensforscher hat sein Ranking am Freitag veröffentlicht, es liegt der dpa vor. Im vergangenen Jahr hatte der Name Matteo den Spitzenplatz bei den Jungen belegt.

Gleichzeitig ist ein neuer Name unterwegs in die Spitzengruppe. „Aufsteiger unter den Top-Namen ist der Jungenname Theo.“ Dafür ist der jahrelang beliebte Name Ben weiter abgesackt. Neun Jahre lang stand der Jungen-Vorname auf Platz 1, bis er 2020 von dort verdrängt wurde. Mittlerweile ist er nur noch auf Platz 10 der bundesweiten Auswertung zu finden. „Der scheint jetzt so langsam aus der Mode zu kommen und auch langjährige Top-Namen wie Lukas oder Luka verschwinden langsam aus den Vornamen-Listen.“

Von Influencerin inspiriert

Auch beim Blick in den hinteren Teil der Tabelle kann Bielefeld einen Vornamen ausmachen, der immer beliebter wird. „Noch nicht in den Top Ten, aber sehr stark aufgestiegen ist der Name Nelio.“ Der Experte hat eine Vermutung: „Das scheint daran zu liegen, dass die Influencerin Dagi Bee Ende letzten Jahres ihren Sohn so genannt hat.“ Auf der Suche nach Zusammenhängen mit Ereignissen des Jahres hat sich Knud Bielefeld die Entwicklung des Namens Layla angeschaut und war überrascht. „Ich habe nicht gedacht, dass es so viele Eltern gibt, die ihre Tochter so nennen.“ Der Partyschlager „Layla“ von DJ Robin und Schürze war im Sommer heiß diskutiert und öfter (vergeblich) auf Volksfesten verboten worden. dpa