Elfjährige Lilli Marie ist tot

Bispingen. Die in der Lüneburger Heide gefundene Kinderleiche ist laut dem Obduktionsergebnis „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ die vermisste elfjährige Lilli Marie. Der Körper des Mädchens habe wie bei Mutter und Bruder Spuren von Gewalteinwirkungen aufgewiesen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Leichen der 35 Jahre alte Mutter und des vierjährigen Bruders waren am Sonntag in Bispingen entdeckt wurden. Der Lebensgefährte der Mutter sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Er äußerte sich bislang nicht.