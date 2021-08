Elefantenherde findet neues Habitat

Peking. 14 Elefanten in China haben nach mehr als einem Jahr Wanderschaft wieder ein „angemessenes Habitat“ erreicht. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, überquerten die Tiere am Sonntag in der südwestchinesischen Provinz Yunnan eine Brücke über den Fluss Yuanjiang, wo sich den Angaben nach ein geeigneter Lebensraum für sie befindet.

Die Elefanten hatte ihr Reservat laut Medienberichte aus unbekannten Gründen im vergangenen Jahr verlassen und waren mehr als 500 Kilometer nach Norden gezogen. Mit Futter wurden die Tiere teilweise von zu dicht besiedelten Gebieten umgelenkt. dpa