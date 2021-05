Eine Scheidung mit Anlauf?

Washington. Im Oktober 2019, wenige Wochen nach dem Suizid von Jeffrey Epstein im Gefängnis, kam heraus, dass Bill Gates über Jahre enge Kontakte mit dem verurteilten Sexstraftäter unterhalten hatte. Schon da muss es in der Ehe des Microsoft-Gründers zu tektonischen Festplatten-Verschiebungen gekommen sein. Damals nahmen Berater und Anwälte von Melinda French Gates erste Fühlung mit der anderen Seite auf, um die 25 Jahre bestehende Verbindung des aus der globalen Wohltätigkeitswirtschaft nicht wegzudenkenden Power-Paares zu lösen. Sprich: das Vermögen von rund 140 Milliarden Dollar zu separieren und die Scheidung anzubahnen.

Was das „Wall Street Journal“ unter Berufung auf Dokumente und Quellen aus der Gates-Stiftung berichtet, rückt die vor einer Woche wegen „unheilbarer Zerrüttung“ von Melinda Gates eingereichte Ehe-Auflösung in ein neues Licht. Die Trennung war seit langer Zeit in der Mache. Und so abgeklärt und besonnen, wie die Gates es in ihren Twitter-Nachrichten anklingen ließen, ist der Prozess offenbar nicht gelaufen. Im Gegenteil: Die Causa Epstein spielte womöglich eine brandbeschleunigende Rolle.

Die heute 56-Jährige war schon auf ihrer katholischen Mädchenschule in Texas und später als Mathematikerin und Informatikerin an der Duke-Universität für Geradlinigkeit und Prinzipientreue bekannt. In Anwesenheit Epsteins verspürte sie größtes Unwohlsein. Nach einer Dreierbegegnung 2013 in New York soll Melinda Gates, die in ihrer Stiftungsarbeit bis heute besonderen Wert auf den Schutz von Frauen und Mädchen legt, darauf gepocht haben, dass der Kontakt mit dem klebrigen Gesellschaftslöwen rigoros abgebrochen wird. Denn Epstein stand im Verdacht, auch Minderjährige sexuell missbraucht zu haben. Doch Bill Gates hielt sich nicht an den Wunsch seiner Frau.

Durch die Ehe „gehumpelt“

Die „New York Times“ berichtete 2019 detailliert von etlichen Treffen der ungleichen Männer; auch zu privaten Anlässen bis spät in die Nacht. Bill Gates, der auch an Bord von Epsteins Privatflugzeug gesehen wurde, schrieb danach an Vertraute, dass der Lebensstil Epsteins „irgendwie faszinierend“ sei – aber wohl nichts für ihn. Nach dem Tod Epsteins 2019 ging Bill Gates auf Distanz. Es habe nie eine Freundschaft zu Epstein bestanden, erklärte eine Sprecherin, auch keine Geschäftsbeziehung. Man habe über Philanthropisches geredet. An Epsteins Partys habe er nie teilgenommen. Im Nachhinein „bereute“ Gates öffentlich, sich jemals mit Epstein getroffen zu haben, und bekannte sich zu einer „Fehleinschätzung“. Möglicherweise kam die zu spät.

Das „People“-Magazin meldet, die Gates seien zuletzt jahrelang durch ihre Ehe „gehumpelt“; offenbar darauf wartend, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Bei Rory (21) und Jennifer (25) ist das schon länger der Fall. Die jüngste Tochter, Phoebe, vollendete im Herbst das 18. Lebensjahr. Eine Zäsur, die laut Promi-Portal „TMZ“ schon im März zum Schlussstrich hätte führen sollen. Wovon Anwälte aber abgeraten hätten, weil die Aufteilung der Besitzverhältnisse noch nicht abgeschlossen gewesen sei.

Apropos Juristen: In Sherri Anderson hat sich Melinda Gates Beistand gesichert, der Erfahrung hat. Die Anwältin vertrat Amazon-Chef Jeff Bezos bei dessen Scheidung von MacKenzie Scott, die mit knapp 38 Milliarden Dollar bedacht wurde. Robert Cohen, ein zweiter Jurist in ihrem Team, verhalf dereinst Donald Trumps Ex-Frau Ivana zu Recht und Geld. Noch-Gatte Bill hat sich unter anderem die Dienste von Ronald Olsson gesichert. Dessen Kanzlei ist eng mit Warren Buffett verbandelt. Der Börsenguru hatte über Bill Gates, mit dem er eng befreundet ist, einmal gesagt: „Er ist ziemlich schlau.“ Aber mit Blick auf Melinda Gates hinzugefügt: „Wenn es darum geht, das ganze Bild zu sehen, ist sie schlauer.“

Einigung bis April 2022?

Wie wird sich das „Schlauersein“ bemerkbar machen bei der Abwicklung einer Ehe, in der Summen verhandelt werden, die das Jahresbudget so manchen Kleinstaates sprengen? Bills Tun und Lassen, im Detail nicht näher beschrieben, habe Melinda Gates „fuchsteufelswild“ gemacht, will „TMZ“ in Erfahrung gebracht haben. Auch die Kinder seien gegen ihn. Dem Vernehmen nach hoffen die Streitparteien, dass das zuständige Gericht im US-Staat Washington bis April 2022 dem bereits ausgehandelten und streng geheimen Trennungsvertrag zustimmen wird.

