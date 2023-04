„Eine Aussöhnung ist unwahrscheinlich“

London. Kommen sie? Kommen sie nicht? Lange war unklar, ob Prinz Harry und Herzogin Meghan an der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Londoner Kathedrale Westminster Abbey teilnehmen werden. Jetzt ist die Entscheidung gefallen. Der Palast gab am Mittwoch bekannt, dass zumindest Harry nach Großbritannien reisen wird. Meghan bleibt mit den beiden Kindern Archie und Lilibet in Kalifornien, hieß es. Die Nachricht „weckt Hoffnungen auf einen Waffenstillstand“, titelte die britische Tageszeitung „Telegraph“. Doch ist das realistisch? Pauline MacLaran, Royal-Expertin an der Royal Holloway Universität in London, bezweifelt dies im Gespräch mit dieser Redaktion, hält die Reisepläne des 38-Jährigen jedoch für „eine gute Lösung“ in dem Drama, das an eine Soap-Opera erinnert.

Angeblich waren die Mitarbeiter des Buckingham-Palastes überrascht, als sie erfuhren, dass Harry anlässlich der Zeremonie nach London reisen wird. „Viele nahmen an, dass weder der Herzog noch die Herzogin teilnehmen werden”, verrieten Insider. Britische Medien mutmaßten im Vorfeld, das abtrünnige Paar hätte längst eine Entscheidung gefällt, würde aber aus taktischen Gründen noch nichts sagen – um die Marke aufzuwerten.

MacLaran bezweifelt dies: „Ich denke, Harry und Meghan haben lange nicht zugesagt, weil sie in Gesprächen untereinander und vermutlich auch mit der königlichen Familie abwogen, wie sie am besten vorgehen“, sagte die Autorin des Buches „Royal Fever“. Sie schätzt dies als eine persönliche Entscheidung des 38-Jährigen ein, die nichts mit PR zu tun habe. „Ich denke, es ist wichtig für Harry als einer der Söhne des Königs, während der Zeremonie anwesend zu sein.“ Zuletzt getroffen hatte sich die Familie bei der Beerdigung von Königin Elizabeth II. im September 2022. Damals schien die Stimmung eisig, insbesondere zwischen William und Harry.

Dass er ohne seine Frau Meghan an den Feierlichkeiten teilnimmt, hält die Königshausexpertin für klug: Dadurch werde er etwas weniger Aufmerksamkeit erregen. „Als Paar hätten sie riskiert, von der Menge ausgebuht zu werden. Ich denke, wenn Harry alleine kommt, wird er diese potenziellen Anfeindungen entschärfen.“ Eine offizielle Begründung für das Fernbleiben von Herzogin Meghan und den beiden Kindern gibt es nicht. Omid Scobie, Royal-Experte und Autor des Buches „Finding Freedom“ („Aufder Suche nach Freiheit“), der als Unterstützer des Paares gilt, bestätigte jedoch, dass der vierte Geburtstag von Sohn Archie ein Faktor bei der Entscheidung war. Dieser fällt auf den Tag der Krönung am 6. Mai.

Laut dem „Telegraph“ ist König Charles III. „erfreut“ darüber, dass sein jüngster Sohn an den Feierlichkeiten teilnehmen wird. Es sei ihm sehr wichtig, beide Kinder bei der Krönung in seiner Nähe zu wissen, hieß es. Meghans Abwesenheit sorge überdies für Erleichterung bei Prinzessin Catherine, berichten Insider. Schließlich ist das Verhältnis zwischen den beiden Frauen zerrüttet. Zum Bruch hat unter anderem eine Auseinandersetzung im Rahmen der Hochzeit des Herzogs und der Herzogin von Sussex im Mai 2018 geführt, wie Prinz Harry in seinen Memoiren „Spare“ (deutsch: „Reserve“) schildert. Anlass des Streits waren demnach die Kleider für Williams und Catherines Tochter Charlotte, die offenbar zu „weit“ und zu „flauschig“ waren. Catherine soll darauf bestanden haben, dass die Kleider neu genäht werden müssen. Am Ende soll Meghan in Tränen ausgebrochen sein.

Die Sussexes hatten Großbritannien im Januar 2020 den Rücken gekehrt, um in den USA ein neues Leben zu beginnen. Nachdem es wegen schwerwiegender Anschuldigungen ihrerseits schon zuvor zu einem Bruch mit dem Palast gekommen war, veröffentlichte Prinz Harry im Januar dieses Jahres seine Memoiren. Darin enthüllt er pikante Details aus dem Privatleben der Royals. Seinem Bruder warf er körperliche Gewalt vor, seiner Schwägerin Catherine systematische Diskriminierung. Der Graben zwischen dem Paar und dem Rest der Familie scheint seitdem unüberwindlich. Dass sich die Royals im Rahmen der Krönung annähern, glaubt MacLaran deshalb nicht. „Eine Aussöhnung scheint schwierig und unwahrscheinlich, auch wenn einige auf eine solche hoffen werden.“

Auch Royal-Insider und Autor Omid Scobie denkt, dass Harrys Anwesenheit in der Westminster Abbey allenfalls ein erster, kleiner Schritt Richtung Versöhnung sein kann. Harrys Reise werde „ein ziemlich kurzer Trip nach Großbritannien sein“, schrieb er auf Twitter Kein Konzert, kein Beisammensein mit der Familie, erst recht kein Auftritt auf dem berühmten Balkon des Buckingham-Palastes. (mit dpa)