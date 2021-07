Ein Toter bei Explosion in Leverkusener Tanklager

Leverkusen (dpa) - Nach der schweren Explosion im Leverkusener Chempark ist ein vermisster Mitarbeiter tot aufgefunden worden. Das teilte die Betreiberfirma Currenta am Dienstagnachmittag mit. 16 Menschen wurden verletzt.

Die Explosion hatte sich nach Angaben der Firma aus bisher unbekannter Ursache gegen 9.30 Uhr im Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig ereignet. Danach kam es zu einem Brand in dem Tanklager, der gegen Mittag gelöscht wurde.

Nach Angaben von Chempark-Leiter Lars Friedrich bei einem eilig anberaumten Pressetermin besteht die Gefährdungslage noch immer. Es seien schwere Stunden, viele Anwohner hätten Angst. Zwei der Verletzten am Tanklager des Entsorgungszentrums Bürrig seien schwer verletzt, vier Personen würden weiter vermisst. «Wir sind noch auf der Suche.» Die Gedanken seien vor allem bei den Angehörigen des Verstorbenen.

Laut der Stadt Leverkusen wurden vier Schwerverletzte und zwölf Verletzte geborgen. Die Identität des Todesopfers ist noch nicht abschließend geklärt, wie Friedrich vor Journalisten sagte. Unter den 16 Verletzten sei bei einer Person «Lebensgefahr real vorhanden». Der Betroffene sei mit schweren Brandverletzungen in eine Kölner Klinik gebracht worden.

Anwohner des Chemiebetriebs waren aufgefordert, geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen geschlossen zu halten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ordnete das Ereignis in die Warnstufe «Extreme Gefahr» ein.

Noch sei nicht klar, ob bei dem Brand giftige Substanzen freigesetzt worden sind. Die Analyse laufe noch, sagte Friedrich. Deshalb schließe er nichts aus. Die Warnlage sei noch nicht komplett zurückgenommen worden. Die Menschen im Umfeld des Chemparks seien weiter zur Vorsicht aufgerufen.

Friedrich bestätigte, dass ein Tank mit Lösemitteln gebrannt hat. Löschwasser habe nicht das Betriebsgelände verlassen. Es sei aufgefangen worden. Zur Ursache der Explosion könne er noch nichts sagen, da der Rettungseinsatz noch laufe, sagte Friedrich.

Spielplätze in den Stadtteilen Bürrig und Opladen wurden vorsorglich geschlossen. Von einer Eskalation der Lage sei nicht auszugehen, teilte die Stadt auf ihrer Homepage mit. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen relevante Stoffe zu finden seien, ist nach Auskunft des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) noch nicht möglich. Gleichwohl seien die Spielplätze in Bürrig und Opladen «temporär als Vorsichtsmaßnahme bis auf Weiteres» geschlossen worden.

Anwohner sollen in den Stadtteilen Bürrig und Opladen vorerst kein Gemüse oder Obst aus dem Garten essen. Eine Einschätzung, ob in den Niederschlägen nach dem Brand «relevante Stoffe» zu finden seien, sei nach Auskunft des Landesumweltamtes (LANUV) noch nicht möglich, erklärte die Stadt. «Das Gesundheitsamt der Stadt Leverkusen weist daher vor diesem Hintergrund darauf hin, dass Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile Bürrig und Opladen Nahrungsmittel aus dem Garten vorsorglich nicht verzehren und bei nicht aufschiebbaren Arbeiten im Garten ebenfalls vorsorglich Handschuhe tragen sollten.»

Für den Fall, dass sich Rückstände und Ruß-Niederschlag auf den Grundstücken und Straßen finden, können sich die Menschen an eine Telefon-Hotline (0214 406-33333) wenden.

Die Erschütterung bei der schweren Explosion war noch viele Kilometer entfernt zu spüren. Mehrere Stationen des Geologischen Dienstes Nordrhein-Westfalen hätten die Explosion gemessen, sagte ein Seismologe. Unter anderem sei sie auch an einer Station im Hespertal, rund 40 Kilometer nördlich von Leverkusen, registriert worden.

© dpa-infocom, dpa:210727-99-554508/19