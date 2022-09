Ein Land im Ausnahmezustand

London. Kurz bevor Königin Elizabeth II. gestern das letzte Mal den Buckingham-Palast verließ, war es still, der Himmel blau. Man konnte Vögel zwitschern hören, so ruhig war es. Beobachter deuteten dies als Ausdruck für den großen Respekt der Menschen für die Queen. Eine Persönlichkeit, die selbst eher zurückhaltend und naturverbunden war. Hunderttausende Trauernde und Gäste aus aller Welt säumten den Vorplatz des Palastes sowie die Prachtstraße The Mall. Dann gegen 14.30 Uhr verließ der Wagen mit dem Sarg der Queen, gezogen von Pferden, das Königshaus. Angeführt wurde der Zug durch König Charles III. und seine Söhne Prinz William und Prinz Harry. Um Punkt 15 Uhr erreichten sie Westminster Hall. Dort wird die Monarchin bis Montag aufgebahrt, damit sich die Menschen von ihr verabschieden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den kommenden Tagen bis zur Trauerfeier am Montag in Westminster Abbey werden laut Schätzungen rund zwei Millionen Menschen in London erwartet. Das Aufgebot an Sicherheitskräften ist gigantisch, die Anschlagsgefahr hoch. Schon in der Nacht zum Mittwoch harrten viele in der Nähe des britischen Parlaments aus, um einen Platz in der Schlange Richtung Westminster Hall zu erlangen, wo sie den Sarg der Queen passieren können. Die Wartezeit könne bis zu 20 Stunden betragen, warnte das Königshaus im Vorfeld.

Eine der Wartenden war Lisa Simms. Die 54-Jährige, ausgestattet mit Vorräten und einem Klappstuhl, kam aus dem 45 Minuten entfernten Ort Reading nach London, um Abschied von Königin Elizabeth II. zu nehmen. „Ich liebe die Queen“, sagte sie, immer noch sichtlich gerührt und eingehüllt in einen Union Jack. „Sie war weise, gnädig und stand zu ihren Prinzipien.“ Die Nachricht vom Tod der Monarchin sei für sie ein Schock gewesen. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov hat fast jeder zweite Erwachsene wegen des Todes der Queen geweint.

Alles steht still

Mehr zum Thema Britisches Königshaus Schottland nimmt Abschied von der Queen Mehr erfahren Großbritannien Sarg der Queen in London erwartet - König besucht Nordirland Mehr erfahren Trauer Goodbye Ma’am: London verneigt sich vor der Queen Mehr erfahren

Es war ein kollektiver Schock, den sich die sonst nicht zu Gefühlsausbrüchen neigenden Briten in den Tagen danach zu erklären versuchten. Der bekannte Radiomoderator Andrew Marr erzählte in einer Fernsehsendung, dass er bei der Nachricht von seinen Gefühlen überwältigt wurde, weil sie ihn an den Tod seines Vaters erinnert habe. Es war ein Moment der Trauer, des Verlustes auf vielen Ebenen. Jetzt, einige Tage später, ist die Stimmung eher andächtig.

Seit dem Tod der Queen vor einer Woche bis zum Tag ihrer Beerdigung befindet sich Großbritannien offiziell in Staatstrauer. Damit steht das berühmte Riesenrad an der Themse „The London Eye“ still, Theater und Museen bleiben geschlossen, Konzerte fallen aus, die Regierungsarbeit ruht. „Die Beamten wurden dazu aufgefordert, zu Hause zu bleiben“, bestätigte Jill Rutter von der Denkfabrik UK in a Changing Europe gegenüber dieser Zeitung. Fast alle hielten sich daran.

Während die Mehrheit der Menschen der Queen gedenkt, nutzen manche die Trauerphase, um gegen die Monarchie zu demonstrieren. So zeigt ein Video, welches in den letzten Tagen auf Twitter tausendfach geteilt wurde, wie ein junger Mann Prinz Andrew während einer Veranstaltung zu Ehren der Queen in Edinburgh verbal anging. Andrew sollte dieses Jahr wegen Missbrauchs-Vorwürfen durch die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre vor einem Gericht in New York aussagen. Das Verfahren wurde jedoch eingestellt, nachdem der Herzog von York eine Spende an eine Hilfsorganisation bezahlt hat, die Rede war von 14 Millionen Euro. Für den jungen Mann in Edinburgh war das Anlass, ihn als „kranken alten Mann“ zu beschimpfen. Dies blieb nicht ohne Folgen. Die Polizei nahm ihn fest, er wurde wegen Landfriedensbruch angeklagt. In London drängten Beamte einen jungen Mann zu gehen, weil er ein Schild in der Hand hielt. Darauf stand „Not my King“, „Nicht mein König“.

Kritik an Festnahmen

Bei Anwälten und Aktivisten schrillten dennoch die Alarmglocken. Ruth Smeeth von der Organisation „Index on Censorship” bezeichnete die Verhaftungen als „zutiefst besorgniserregend“. Es dürfe nicht dazu kommen, dass die Trauerveranstaltungen dazu genutzt werden, die Meinungsfreiheit der Bürger zu untergraben.

Diese Meinung teilt auch der 26-jährige Rufus, der sich diese Woche seinerseits mit einem braunen Pappschild vor das Parlament in London stellte. Darauf geschrieben stand: „Gegen die Monarchie zu demonstrieren, ist kein Verbrechen.“ Er bezeichnete die Festnahmen als einen extremen Verstoß gegen die Redefreiheit. „Wenn Menschen verhaftet werden, weil sie ein Papier hochhalten, dann muss man kein Genie sein, um zu wissen, dass das falsch ist.“ Er mache sich Sorgen um die Macht der Polizei, aber auch darüber, dass während der zehntägigen Trauerphase das ganze Land stillstehe: „Ich glaube nicht, dass die Queen das gewollt hätte.“

Krise zur Chance machen

Bei all der Trauer über den Tod der Queen: Was sich Britinnen und Briten in diesen Tagen nicht nehmen ließen, ist ihr Optimismus und ihre Fähigkeit, Veränderungen pragmatisch zu begegnen, betonte Hoppe von der Deutsch-Britischen Industrie- und Handelskammer. Der Wille, aus der Krise eine Chance zu machen, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren, gehöre zweifelsohne zu den beeindruckenden Fähigkeiten der Briten.

Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov ist mittlerweile die Mehrheit der Bevölkerung davon überzeugt, dass Charles III. ein guter König sein wird, obwohl die meisten das vor wenigen Wochen noch völlig anders sahen. „Wir sind traurig. Denn wir haben unsere Königin verloren. Aber jetzt haben wir einen König“, sagte Lindsay Hoyle, der Sprecher des britischen Parlaments gegenüber Medien. „Er ist hier, um zu bleiben, und wir werden gut repräsentiert.“