Essen. Der legendäre Bergsteiger und Abenteurer Reinhold Messner hat seine Erfahrungen schon in verschiedensten Kanälen vermittelt. Jetzt bietet der 76-Jährige diese Erkenntnisse in den mehrstündigen Interviews des Online-Kursprogramms „Meet Your Master“. In unserem Interview erklärt er auf konzentrierte Weise, wie ihn die Extremsituationen seines Lebens prägten, warum er sich von der Pandemie nicht bremsen ließ und was ihn nach diesem Dasein erwartet.

Reinhold Messner hat schon viele Gipfel erklommen. Sein Credo: „Wenn die Verzweiflung kommt, darf man nicht aufhören.“ © dpa

Herr Messner, Sie treten jetzt in „Meet Your Master“ auf. Mögen Sie es denn, ein Meister zu sein?

Jagd nach Rekorden Reinhold Messner stellte als Bergsteiger viele Rekorde auf. So bestieg als erster Mensch alle 14 Achttausender ohne Flaschensauerstoff. 1944 geboren, wuchs er in Südtirol mit acht Geschwistern auf. Seit 2009 ist er in zweiter Ehe verheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Zudem ist Reinhold Messner Vater einer Tochter aus einer vorherigen Beziehung.

Reinhold Messner: Ich bin nicht das Vorbild, das die Leute in mir sehen. Ich will auch nicht sagen, dass meine Erkenntnisse in der Wildnis für viele andere ein Schlüssel zum Erfolg sind. Das Ganze ist eine hintergründige Autobiografie, in der ich erkläre oder einfließen lasse, was ich in dieser oder jener Situation gelernt habe. Das kann dann jemand übernehmen oder nicht. Aber ich predige keine Religion.

In dem Programm erklären Sie, wie wichtig es ist, die eigene Bestimmung zu finden. Hätten Sie Ihre auch entdeckt, wenn Sie statt in Südtirol beispielsweise in Berlin aufgewachsen wären?

Messner: Ich hätte sicher ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Das ist mir heilig. Aber ich wäre sicher kein Abenteurer geworden, wenn man mich nicht in diese Bergwelt hineingesetzt hätte. Ich habe ja mit fünf Jahren schon auf meinem ersten Dreitausender gestanden. Letzten Sommer war ich wieder da, und ich muss sagen, es war weit. Wenn ich das mit 90 schaffe, dann wäre ich glücklich. Jedenfalls bin ich zwischen fünf und 15 Hunderte von Klettertouren und Wanderungen gegangen, und so hat sich in mir der Instinkt herausgebildet, immer das Neue und Unbekannte zu suchen.

Ein Drang, der aber bald in einer Tragödie mündete, von der Sie auch in „Meet Your Master“ erzählen. Als Sie 25-jährig an einer Nanga-Parbat-Expedition teilnahmen, starb Ihr Bruder Günther, der Sie begleitete.

Messner: Der Nanga Parbat ist der Schlüsselberg meines Lebens. Mein Bruder und ich hatten damals eine Jungsiegfried-Haltung wie in der Nibelungensage. Wir dachten, wir können nicht umkommen, weil wir einen Tiefeninstinkt haben. Und dieses Gefühl ist damals in mir zerbrochen. Mein Bruder war tot, ich konnte mich im halbtoten Zustand mit letzter Not retten. Mein altes Ego gab es nicht mehr. Meine Eltern und meine Brüder meinten, ich solle aufhören, weil ich mir meine Zehen abgefroren hatte. Aber nach einem knappen Jahr der Trauer und Unsicherheit habe ich mich entschlossen, beim Abenteuer zu bleiben. Ich wechselte zum Höhenbergsteigen, wo man isolierte Schuhe trägt und es nicht so wichtig ist, ob man Zehen hat. Und ich bin durch diese Erfahrung darauf gekommen, dass solche Nahtod-Erlebnisse das Schlimmste und Großartigste sind, was ein Mensch erleben kann. Wir wollen solche Abenteuer immer wieder haben, ohne dabei umzukommen.

Können Sie das empfehlen?

Messner: Das ist der breiten Masse nicht vermittelbar. Ich sage auch in „Meet Your Master“: Macht es nicht nach. Holt euch die Erfahrungen, die ihr wollt, woanders, aber nicht auf meiner Strecke. Das ist wahnsinnig gefährlich. Mein Know-how ist aber auf andere Fälle übertragbar. Solche Extremerfahrungen können Sie mit 76 nicht mehr sammeln.

Wie sehr schmerzt Sie das?

Messner: Überhaupt nicht. Immer dann, wenn ich in meinem Leben keine Grenzen mehr verschieben konnte, weil ich zu alt war oder nicht mehr die Geschicklichkeit dafür hatte, bin ich ausgestiegen und habe etwas Neues angefangen. Dabei kam wieder neue Begeisterung auf. Wenn ich mir heute in meinen Heimatbergen, den Dolomiten, von unten die Wände anschaue, die ich fast alle durchstiegen habe, oder im Himalaya die Achttausender, freue ich mich, dass ich mit diesen Erfahrungen in der Erinnerung leben kann. Aber worauf es ankommt, ist das Umsetzen von Ideen im Hier und Jetzt. Das schenkt uns gelingendes Leben – nicht gelungenes Leben –, und aus diesem gelingenden Leben entsteht Glück.

Sie haben in Ihrer Karriere verschiedenste Widerstände überwinden müssen, auch als Sie Ihr „Mountain Museum“ ins Leben riefen, das 2006 eröffnet wurde. Und jetzt ist es das erfolgreichste Bergmuseum weltweit.

Messner: Durch diese Widerstände wurde ich gezwungen, es so gut zu machen wie möglich. Ich halte es mit Goethe, der einmal schrieb „Aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.“

Ihr größter Gegner war aber der Tod, dem Sie verschiedene Male knapp entkommen sind. Welche Erkenntnisse haben Sie bei diesem Überlebenskampf gewonnen?

Messner: Am Nanga Parbat hatte ich keine Hoffnung mehr. Meine Füße waren erfroren, ich kam zuletzt nur noch kriechend vorwärts, hatte fast eine Woche lang nichts zu essen. Aber wir Menschen haben weit über das hinaus, was wir für das Maximum unserer Kraft und Ausdauer halten, noch Energie und Überlebensmöglichkeiten. Wenn die Verzweiflung kommt, darf man nicht aufhören. Man hat bis zuletzt noch viele Chancen, sich zu retten.