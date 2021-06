Ed Sheeran: Tochter trieb ihm schlechte Angewohnheiten aus

Baden-Baden (dpa) - Die Tochter des Singer-Songwriters Ed Sheeran hat ihm nach eigenen Worten einige seiner schlechten Angewohnheiten ausgetrieben.

«Ich gehe nicht mehr um 6 Uhr morgens ins Bett, sondern stehe um 4 Uhr morgens auf. Und dadurch lebe ich natürlich viel gesünder, kann meinen Tag genießen und tue einfach Dinge nicht mehr exzessiv», sagte der 30-jährige Musiker im Gespräch mit dem Radiosender SWR3.

Zudem habe er 15 Kilogramm abgenommen: «Früher habe ich jeden Tag Chips, Pizza und Burger gegessen, dazu zwei Flaschen Wein getrunken und danach noch ein paar Schnäpse. Irgendwann sah ich aus wie ein Ballon, habe keinen Sport mehr gemacht und mich total unwohl gefühlt.» Das habe sich jedoch mit dem Baby, das im August 2020 auf die Welt gekommen ist und Lyra Antarctica Seaborn Sheeran heißt, geändert. «Ich trinke jetzt hauptsächlich Wasser, morgens Kaffee und bin fünf Kleidergrößen geschrumpft.»

Am Freitag veröffentlichte Sheeran seine neue Single «Bad Habits». In dem elektronisch-geprägten Dance-Track geht es um die schlechten Angewohnheiten, die man oft nachts auslebt. Im dazugehörigen Video tanzt Sheeran mit Vampirzähnen und langen Nägeln in einem pinken Anzug durch eine nächtliche Stadt.

© dpa-infocom, dpa:210625-99-142837/2