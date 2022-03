Drogeriekonzern dm ruft bestimmte Schoko-Eier zurück

Karlsruhe. Der Karlsruher Drogeriekonzern dm hat vorsorglich die "dmBio Marzipan Schoko Eier" in einer 125-Gramm-Packung zurückgerufen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in einzelnen Packungen auch Nougateier seien und deshalb die Allergenkennzeichnung nicht stimme, teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit.

"Sollten Kundinnen und Kunden an einer Allergie oder Unverträglichkeit in Bezug auf Haselnüsse, Milcherzeugnisse oder Soja leiden, bitten wir sie, vom Verzehr abzusehen", schrieb dm. Verbraucher seien in diesem Fall gebeten, das Produkt nicht zu essen und in eine Verkaufsstelle zurückzubringen. Für Menschen ohne entsprechende Allergien oder Unverträglichkeiten sei der Verzehr der Süßigkeiten hingegen unbedenklich.